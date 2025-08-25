नदीम सैफी ने पहले ही बता दिया था 'आशिकी' से ज्यादा हिट होगा 'साजन' का एलबम

मुंबई, 24 अगस्त (आईएएनएस)। 1991 में आई फिल्म ‘साजन’ के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इस फिल्म में सलमान खान, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का लव ट्रायंगल दिखाया गया था। इसने फिल्मफेयर के 9 नॉमिनेशन पाए थे।

फिल्म के एलबम से जुड़ा एक मजेदार किस्सा इसके म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी ने सुनाया है।

आईएएनएस से एक खास बातचीत में नदीम ने बताया कि उन्होंने पहले ही मेकर्स को कह दिया था कि इसके गाने 'आशिकी' फिल्म से ज्यादा हिट होंगे।

फिल्म ‘साजन’ का संगीत मशहूर म्यूजिक कंपोजर जोड़ी नदीम-श्रवण ने दिया था। इसके लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्मफेयर फेयर अवॉर्ड भी मिला था। 'देखा है पहली बार' से लेकर 'मेरा दिल भी कितना पागल है' तक इसके सारे गाने सुपरहिट थे।

जब नदीम से पूछा गया कि 'साजन' के संगीत को उन्होंने कैसे कंपोज किया, तो उन्होंने कहा, "रतन जी और गणेश जी मुझसे एक स्टूडियो के गेट पर मिले थे और मैंने उनसे कहा था, 'साजन' की रिलीज में बस एक महीना बचा है, मैं कह रहा हूं कि मशीनों की संख्या बढ़ा दीजिए। वे हंसने लगे और बोले, क्या आपको लगता है कि यह 'आशिकी' जैसी हिट होगी? इस पर मैंने जवाब दिया, शायद यह उससे भी बड़ा होगा, आप बस मशीनों की संख्या बढ़ा दीजिए।

बाद में 'साजन' की रिलीज के बाद वे मुझसे मिले और कहा, 'आप बिल्कुल सही थे।' मैंने कहा, सर, मैंने आपसे पहले ही मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा था। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी और मशीनों का ऑर्डर दिया है। मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे एक महीने पहले कहा था और आप अभी ऑर्डर दे रहे हैं।"

नदीम-श्रवण की जोड़ी 90 के दशक की मशहूर संगीत जोड़ी थी। इसने कई हिंदी फिल्मों के साउंडट्रैक तैयार किए थे, जिनमें ‘आशिकी’, ‘फूल और कांटे’, ‘सड़क’, ‘दिल है कि मानता नहीं’, ‘दीवाना’, ‘हम हैं राही प्यार के’, और ‘दिलवाले’ जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं।

