नृत्यांगना और अभिनेत्री मधुमती के निधन पर भावुक हुए अक्षय कुमार, शेयर की पुरानी फोटो

दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड सिनेमा की बीते जमाने की पॉपुलर नृत्यांगना और अभिनेत्री मधुमती का निधन 87 वर्ष की आयु में हो गया है।

एक्ट्रेस को उनके शानदार डांस की वजह से जाना जाता था और उनकी तुलना डांसर हेलन से होती थी। खबर सामने आने के बाद से बॉलीवुड सेलेब्स उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। अक्षय कुमार, चंकी पांडे और विंदू दारा सिंह ने पोस्ट शेयर कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें वे नृत्यांगना और अभिनेत्री मधुमती के साथ दिख रहे हैं। अक्षय ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी पहली गुरु, जिनसे मैंने डांस के बारे में सब कुछ सीखा। आपके कदमों को देखकर मैंने डांस सीखा, हर अदा, हर एक्सप्रेशन में आपकी याद हमेशा रहेगी।"

वहीं विंदू दारा सिंह ने नृत्यांगना मधुमती की फोटोज शेयर कर लिखा, "हमारी शिक्षिका और मार्गदर्शक मधुमती जी की आत्मा को शांति मिले। हममें से कई लोगों ने इस महान हस्ती से नृत्य सीखा और उनके प्यार और आशीर्वाद से भरपूर एक सुंदर जीवन जिया।"

चंकी पांडे ने भी नृत्यांगना की फोटो शेयर कर दुख जाहिर किया है। एक्टर ने भी मधुमती से डांस सीखा था।

बता दें कि मधुमती का जन्म महाराष्ट्र के एक गांव में साल 1938 में हुआ था। मधुमती ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म से बतौर डांसर की थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को सिर्फ मराठी तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपना कला का प्रदर्शन भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, दक्षिण भारतीय और हिंदी सिनेमा में भी किया। उनका डांस पर्दे पर इतना हिट हुआ कि उनकी तुलना डांसर हेलन से होने लगी।

नृत्यांगना मधुमती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' से की थी। उन्होंने अपने पति के साथ अजंता आर्ट्स मंडली के साथ भी काफी सालों तक काम किया था, जो भारतीय सेना के लिए शो करती थी।

पर्सनल लाइफ की बात करें तो मधुमती ने 19 साल की उम्र में शादी कर ली थी और साल 1977 में डांस छोड़ दिया, लेकिन पति की मौत के बाद उन्होंने मुंबई में मधुमती नृत्य अकादमी खोली और वहां डांस में खुद को समर्पित कर दिया था।

