नातिन मतारा को 'ओम' का जाप सिखा रही नीना गुप्ता, मसाबा ने पोस्ट किया बेहद प्यारा वीडियो

मुंबई, 2 नवंबर (आईएएनएस)। हर साल जन्मदिन एक खास मौका होता है, जब लोग अपने जीवन की खुशियों को मनाते हैं और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं। यह दिन सिर्फ उम्र बढ़ने का प्रतीक नहीं होता, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तों के महत्व की भी याद दिलाता है। इस खास मौके पर मशहूर फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री मसाबा गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर जीवन के कुछ बेहद प्यारे पलों को सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने पोस्ट में अपनी साधारण खुशियों की झलक दिखाई।

मसाबा ने अपने जन्मदिन के पोस्ट में दिल छू लेने वाला वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उनकी मां और वरिष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता अपनी नातिन मतारा को 'ओम' का जाप सिखाती नजर आ रही हैं।

वीडियो में नीना गुप्ता बेड पर बैठी हैं और बहुत प्यार और धैर्य के साथ अपनी नातिन को 'ओम' बोलना सिखा रही हैं। मसाबा ने अपनी पोस्ट में इस पल को दिल को छू लेने वाला बताया।

जन्मदिन के मौके पर मसाबा को फिल्म और फैशन इंडस्ट्री के कई दोस्तों और सितारों से ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। करीना कपूर खान, सोनम कपूर, और अनन्या पांडे जैसी बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दी।

मसाबा गुप्ता के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फैशन डिजाइनिंग से की और जल्द ही अपनी रचनात्मक सोच और अलग अंदाज के लिए जानी जाने लगीं। उन्होंने मुंबई में अपने पहले कलेक्शन का नाम 'कतरन' रखा, जो छोटे कपड़ों के टुकड़ों से प्रेरित था। उनका लैक्मे फैशन वीक 2014 का कलेक्शन 'वंडररेस' रोमन पायने के उपन्यास में एक जिप्सी लड़की के किरदार से प्रेरित था।

मसाबा अपने प्रत्येक कलेक्शन को हटकर नाम देती हैं। मसाबा महिलाओं के ट्रेडिशनल आउटफिट्स में माहिर हैं और रेशम, शिफॉन और सूती जैसे कपड़ों के साथ कढ़ाई और अनोखे प्रिंट्स का इस्तेमाल करती हैं। उनके डिजाइन में स्त्रीलिंग सिल्हूट्स और ड्रेप्स की खासियत भी दिखाई देती है। उन्होंने मेबेलिन न्यूयॉर्क और लेवी जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर खास कलेक्शन बनाए और 2017 में लेवी की प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

मसाबा ने फैशन के साथ-साथ एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई। वह 2019 में रियलिटी शो 'एमटीवी सुपरमॉडल ऑफ द ईयर' में जज बनी, जहां उन्होंने युवा मॉडलों को मार्गदर्शन और फैशन के टिप्स दिए। इसके बाद 2020 में नेटफ्लिक्स ने उनकी और उनकी मां नीना गुप्ता की जिंदगी पर आधारित सीरीज 'मसाबा मसाबा' बनाई। इस शो में मसाबा ने खुद अपना किरदार निभाया। इसमें उनके फैशन करियर, व्यक्तिगत जीवन और मां-बेटी के रिश्ते की झलकियां दिखाई गईं। शो को दर्शकों और आलोचकों से काफी सराहना मिली और इसे मसाबा के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया।

2022 में मसाबा ने 'मॉडर्न लव: मुंबई' नामक एंथोलॉजी फिल्म में साइबा के किरदार में अभिनय किया। इस साल वह अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' में नजर आई।

