नितिन मुकेश की पोती नूरवी ने निभाई घरौंदा पूजन की परंपरा, तस्वीर ने जीता दिल

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, बल्कि यह पीढ़ियों के बीच परंपराओं को जोड़ने का एक माध्यम भी बनते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत नजारा दिग्गज गायक नितिन मुकेश के घर देखने को मिला, जहां उनकी नातिन नूरवी ने पूरे मन से 'घरौंदा पूजन' किया।

यह पूजा दीपावली के दौरान की जाने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी होती है, बल्कि पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति को भी संजोती है। नूरवी की यह मासूमियत और भक्ति से भरी झलक सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है।

नितिन मुकेश ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी पोती की एक तस्वीर साझा की जिसमें नूरवी भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनकर जमीन पर बैठी दिख रही हैं और मिट्टी के छोटे-छोटे दीए सजा रही हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, ''दादू की लाडली नूरवी, घरौंदा पूजन करती हुई।'' इस तस्वीर में नूरवी की मासूमियत हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रही है।

इस पोस्ट को अभिनेता नील नितिन मुकेश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर किया है।

घरौंदा पूजन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का प्रतीक है, जिसमें मिट्टी के घर बनाकर उन्हें दीयों, रंगोली और फूलों से सजाया जाता है, और इस तरह समृद्धि, सौभाग्य और एकजुटता की कामना की जाती है।

बता दें कि नूरवी, अभिनेता नील नितिन मुकेश की बेटी हैं। नील ने 2017 में रुक्मिणी सहाय से शादी की थी और 2018 में वह पहली बार माता-पिता बने। नील अपनी बेटी के बेहद करीब हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर उसके साथ बिताए पलों को साझा करते रहते हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो, नील नितिन मुकेश हाल ही में फिल्म 'एक चतुरनार' में नजर आए हैं, जो एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर है। इस फिल्म में उनके साथ दिव्या खोसला कुमार भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी एक छोटे शहर की चतुर और चालाक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मासूमियत के पीछे गजब की समझदारी छुपाकर रखती है। जब उसे एक बड़ा मौका मिलता है, तो वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी राह में कई अनोखे और मजेदार मोड़ आते हैं।

--आईएएनएस

पीके/एएस