नेटफ्लिक्स की पहली तमिल सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' की रिलीज डेट आई सामने

Sep 04, 2025, 08:27 AM

मुंबई, 4 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री श्रद्धा श्रीनाथ की अपकमिंग थ्रिलर वेब सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' रिलीज होने के लिए तैयार है। मेकर्स ने गुरुवार को इसकी रिलीज डेट के साथ पोस्टर जारी कर दिया।

सीरीज 2 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इस साल की शुरुआत में 'ब्लैक वॉरंट' की सफलता के बाद, नेटफ्लिक्स और अप्लॉज एंटरटेनमेंट की साझेदारी एक बार फिर 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' के साथ दमदार कहानी पेश करने जा रही है।

इसका निर्देशन राजेश एम. सेल्वा ने किया है। इसमें श्रद्धा श्रीनाथ मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ संतोष प्रताप, चांदनी, स्यामा हरिणी, बाला हसन, सुभाष सेल्वम, विविया संथ, धीरज और हेमा जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे।

नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट, मोनिका शेरगिल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' हमारी इस साल की पहली तमिल सीरीज है, जो एक नई कहानी लेकर आ रही है। यह एक रोमांचक सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें एक महिला गेम डेवलपर अपने खिलाफ हुए हमले के जिम्मेदार लोगों को ढूंढने के मिशन पर होती है।"

उन्होंने आगे कहा, "अप्लॉज एंटरटेनमेंट के साथ हमारी साझेदारी ने 'ब्लैक वॉरंट' जैसे शानदार शो दिए हैं, और हम इस सीरीज के लिए भी उत्साहित हैं। राजेश एम. सेल्वा के विजन के साथ, यह सीरीज आज की डिजिटल जिंदगी से जुड़े गहरे मुद्दों को छूती है।"

अप्लॉज एंटरटेनमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर, समीर नायर ने कहा, "'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' एक ऐसी कहानी है, जो डिजिटल युग की हकीकत को दर्शाती है, जहां हर फैसला रिश्तों को बदल रहा है। राजेश सेल्वा के निर्देशन और दमदार कहानी के साथ यह सीरीज मनोरंजक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी से हम एक ऐसी कहानी दर्शकों को बताने जा रहे हैं, जो भारत और दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है।"

निर्देशक राजेश एम. सेल्वा ने कहा, "'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, यह उस दुनिया का प्रतिबिंब है, जिसमें हम स्क्रीन, रहस्य और बदलते विश्वासों में उलझे हैं। यह कहानी लोगों, उनके फैसलों, कमजोरियों और सच-झूठ की नाजुक रेखा के बारे में है। नेटफ्लिक्स और अप्लॉज के साथ काम करने से हमें रचनात्मक सीमाएं तोड़ने का मौका मिला। मैं चाहता हूं कि दर्शक इस सीरीज को न सिर्फ देखें, बल्कि इसके रोमांच को महसूस भी करें।"

