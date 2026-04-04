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नीता अंबानी के सांस्कृतिक केंद्र को 3 साल पूरे, अनुपम खेर ने किया नाटक ‘कुछ भी हो सकता है’ का मंचन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 04, 2026, 08:40 AM

मुंबई, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। मुंबई में 3 अप्रैल की रात को नीता-मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में सितारों की महफिल सजी। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के एनएमएसीसी (नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र) को तीन साल पूरे होने पर सेंटर में सांस्कृतिक और गायकी के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस उत्सव में दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर भी शामिल हुए, जिन्होंने नीता अंबानी को दिल से बधाई दी है।

सांस्कृतिक केंद्र की तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम में अनुपम खेर भी शामिल हुए और उन्हें मंच पर अपना नाटक 'कुछ भी हो सकता है' करने का मौका मिला। अब अभिनेता ने वर्षगांठ की बधाई देते हुए सेंटर को हिंदी सिनेमा का जीवंत उत्सव बताया है। उन्होंने बधाई देते हुए लिखा, "एनएमएसीसी के तीन साल पूरे। प्रिय नीता जी, एनएमएसीसी की तीसरी वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई। आपने जो बनाया है, वह महज एक स्थल नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत उत्सव है। सचमुच यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक केंद्रों और सभागारों में से एक है।

उन्होंने आगे लिखा, "नीता जी, आपने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए जो किया है, वह असाधारण और अत्यंत प्रेरणादायक है। आपने कलाकारों को विश्वस्तरीय मंच और दर्शकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान किया है। कल रात आपका भाषण अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक था। आपको एनएमएसीसी और की पूरी टीम को निरंतर सफलता, अपार गौरव और कलात्मक उत्कृष्टता के कई और वर्षों की शुभकामनाएं।"

इसके साथ ही अभिनेता ने इवेंट की कुछ फोटोज और वीडियो भी पोस्ट किए हैं, जिसमें वे मंच पर जाने से पहले भगवान गणेश का पूजन करते दिख रहे हैं और उनके पास कलाकारों की पूरी टीम शामिल है। नीता अंबानी ने कल्चर सेंटर के तीन वर्ष पूरे होने पर नंबर तीन को लकी बताया था। उन्होंने कहा था कि तीन नंबर हमारी संस्कृति और वेदों से जुड़ा है। हमारे पास त्रिदेव, त्रिवेणी और त्रिदेवी हैं, जो हमारे धर्म को सुंदर बनाते हैं। यही कारण है कि तीन साल पूरे होने पर आयोजन के जरिए मंच को ग्लोबल लेवल तक ले जाने की कोशिश की जा रही है।

--आईएएनएस

पीएस/वीसी

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