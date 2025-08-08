मनोरंजन

Aug 08, 2025, 09:31 AM
निर्देशक श्रवण तिवारी की 'होली घोस्ट' सिनेमाघरों में, सुपरनैचुरल थ्रिलर में डर का नया एहसास

मुंबई, 8 अगस्त 2025 (आईएएनएस)। निर्देशक श्रवण तिवारी की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म 'होली घोस्ट' 8 अगस्त को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

फिल्म के निर्देशक श्रवण तिवारी ने कहा कि इस फिल्म के जरिए वे ऐसी कहानी दिखाना चाहते थे, जिसमें खामोशी में भी डर महसूस हो। फिल्म को अमेरिका में शूट किया गया है, जिसमें आपको डर, सस्पेंस और भावनात्मक गहराई का मिश्रण देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को आखिरी तक जोड़कर रखेगा।

श्रवण तिवारी ने कहा, "'होली घोस्ट' सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह उस रहस्य की डरावनी झलक है जिसे हम अपने अंदर छिपाकर रखते हैं।"

फिल्म की शुरुआत ग्रेस ब्राउन नाम की लड़की की रहस्यमयी घटना पर आधारित है, जिसे किडनैप किया गया था। वह यह दावा करती है कि उसकी जान एक पुलिस अधिकारी जिम व्हीलर ने बचाई, लेकिन जिम व्हीलर की तो कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी। जब डिटेक्टिव मैडिसन वेल्स इस रहस्यमयी केस की जांच शुरू करती है, तभी एक और बच्चा गायब हो जाता है। इसके बाद धीरे-धीरे ऐसे डरावने और अधूरे मर्डर केस और छिपे हुए राज सामने आने लगते हैं, जो जिंदा और मरे हुए लोगों की दुनिया के बीच की सीमा को धुंधला कर देते हैं।

फिल्म में जेन ओसबोर्न, क्लीव लैंगडेल, माया एडलर, डेविड टीफन, डेनियल एस कार्लन और आरोन ब्लूमबर्ग जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। रे.के के म्यूजिक स्कोर और जमाल स्कॉट की सिनेमैटोग्राफी ने फिल्म को डरावना और प्रभावशाली बनाया है।

फिल्म के निर्माता संदीप पटेल, जिन्होंने ‘होली घोस्ट’ के साथ हॉलीवुड में डेब्यू किया है, उन्होंने बताया कि 'होली घोस्ट' मेरी पहली हॉलीवुड फिल्म है, जो एक ऐसी शुरुआत है जहां मैं दुनिया भर के दर्शकों के लिए यूनिवर्सल कहानियां सुना रहा हूं। मुझे गर्व है कि मैं इस सुपरनैचुरल यात्रा को पश्चिमी एशिया और भारत के दर्शकों तक ला रहा हूं।

बता दें, श्रवण तिवारी को सबसे ज्यादा पहचान जिम्मी शेरगिल की फिल्म 'आजम' के निर्देशन के लिए मिली थी। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो शहर की अंडरवर्ल्ड गैंग और उनके द्वारा चलाए जाने वाले सिंडिकेट पर आधारित है।

आजम की कहानी एक माफिया डॉन नवाब खान की गद्दी (सिंडिकेट की सत्ता) को लेकर चल रही उत्तराधिकारी की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें साजिश, धोखा और फरेब की घटनाएं शामिल हैं।

श्रवण तिवारी ने जैकी श्रॉफ की फिल्म 'टू जीरो वन फोर' का भी निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी कैप्टन खन्ना की है, जिन्होंने लंबे समय तक आर्मी में सेवा की और उसके बाद कई खुफिया एजेंसियों के साथ काम किया। वे कई सालों तक एक सक्रिय जासूस रहे हैं।

इसके अलावा, तिवारी ने के. के. मेनन अभिनीत वेब सीरीज 'मुर्शिद' का भी निर्देशन किया है। यह कहानी है मुर्शिद पठान नाम के एक रिटायर्ड गैंगस्टर की, जो अपने परिवार पर आए खतरे के कारण फिर से अपराध की दुनिया में लौटने को मजबूर हो जाता है।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

