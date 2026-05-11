निर्देशक सुभाष घई ने याद किए पुराने दिन, बोले- तब एक्टर स्क्रिप्ट के लिए जुनूनी होते थे

मुंबई, 11 मई (आईएएनएस)। मशहूर निर्देशक सुभाष घई अपनी शानदार फिल्मों से दर्शकों के दिलों में खास जगह रखते हैं। सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म इंडस्ट्री के युवा कलाकारों के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया।

उन्होंने बताया कि अगर युवा कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जड़ें मजबूत करनी हैं, तो कलाकारों को वापस कला और प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा।

सुभाष ने इंस्टाग्राम पर अपनी कल्ट क्लासिक फिल्मों के पोस्टर्स और कलाकारों की एक खास तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें कालिचरण, विश्वनाथ, गौतम गोविंदा, कर्ज, हीरो, जंग, त्रिमूर्ति, ताल समेत कई फिल्में शामिल हैं।

निर्देशक ने अपनी पोस्ट के जरिए उन दिनों को याद दिया किया, जब कलाकार फिल्म की स्क्रिप्ट और अपने किरदार के लिए जुनूनी हुआ करते थे। उन्होंने लिखा, "मेरी फिल्म बनाने के सफर में जो कलाकार जुड़े, उन्होंने हमेशा अपने किरदार और परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया है न की फीस या सुविधाओं पर। वे अच्छे से अच्छा काम करने के लिए सदैव उत्साहित रहते थे और डायरेक्टर पर पूरा भरोसा करते थे।"

निर्देशक ने आगे युवा एक्टर्स पर टिप्पणी करते हुए लिखा, "आजकल के कुछ नए कलाकारों के बारे में सुनने में आता है कि वे पैसे और पावर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि अच्छी परफॉर्मेंस पर। अगर ऐसा है तो यह दुख की बात है, क्योंकि असली सफलता लंबे समय तक अच्छे काम से ही मिलती है।"

सुभाष घई फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने रोमांटिक, म्यूजिकल, थ्रिलर, देशभक्ति समेत हर तरह की फिल्में बनाई। उनकी चर्चित फिल्मों में ‘कालीचरण’, ‘विश्वनाथ’, ‘कर्ज’, विधाता’, ‘हीरो’, मेरी जंग’, ‘कर्मा’, ‘राम लखन’, सौदागर’, ‘खलनायक’ ‘परदेस’, ताल’, ‘यादें’ शामिल हैं।

घई इस समय अपने 'व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल' नाम से एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ये स्कूल दुनिया के टॉप 10 फिल्म स्कूलों में से एक माना जाता है। इस एक्टिंग स्कूल में वे नए कलाकारों को अभिनय और फिल्म निर्माण की ट्रेनिंग दे रहे हैं।

--आईएएनएस

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