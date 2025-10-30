नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा, कोई नहीं ले सकता उनकी जगह: ममता कुलकर्णी

गोरखपुर, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। नब्बे के दशक में अपनी खूबसूरत अदाओं से सबका दिल जीत लेने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब संन्यास ले चुकी हैं और धर्म की राह पर हैं। वह अब महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी बन गई हैं। उन्होंने आईएएनएस को दिए एक खास इंटरव्यू में पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा और भविष्य में ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो उनकी जगह लेगा।

ममता कुलकर्णी ने गोरखपुर में आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “देखिए, पीएम मोदी से बेहतर पीएम न मुझे कभी पहले दिखा और न ही भविष्य में दिख रहा है। काफी आध्यात्मिक लोग और या बड़े स्थान पर बैठे लोगों से मैं यह कहना चाहूंगी कि वह परमेश्वर नहीं हैं, एक इंसान हैं और उनसे जितना हो सकता है, वह उतना काम करते हैं।

ममता कुलकर्णी ने कहा कि अगर इस पद के लिए आपको नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई दिखता है, तो आप उस स्थान पर जाने की कोशिश करें, अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी जगह ले सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5-6 साल में तो कोई उनकी जगह नहीं ले सकता है।

उन्होंने आगे कहा, “मुझे याद है जब 2014 में पीएम सत्ता में आए थे तब से ही लोग कह रहे थे कि राम मंदिर क्यों नहीं बना। धीरे-धीरे उन्होंने वह काम भी किया। हिंदू और हिंदुत्व के लिए जो भी जरूरी होगा, वह धीरे-धीरे सब करेंगे।”

ममता कुलकर्णी ने भले ही अब संन्यास ले लिया है, लेकिन उनका जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा है। उनका नाम मशहूर गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी विक्की गोस्वामी से जुड़ा। विक्की गोस्वामी को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एक्ट्रेस पर भी ड्रग्स तस्करी में लिप्त होने के आरोप लगे थे।

ममता ने दावा किया था कि वह विक्की के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उनका 2,000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि विक्की और ममता ने 2013 में शादी कर ली थी। विक्की से शादी करने से पहले एक्ट्रेस ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था।

