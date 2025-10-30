मनोरंजन

निरहुआ की फिल्म 'गोवर्धन' के नए गाने 'शुभमंगल के फेरा' को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया

Oct 30, 2025, 06:19 AM

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'गोवर्धन' का नया गाना 'शुभमंगल के फेरा' हाल ही में रिलीज हुआ।

प्यार और परंपरा से सजा हुआ यह गीत फिल्म के एक बेहद खूबसूरत पल को दर्शाता है। गाने को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है।

गाने की बात करें तो इसे भोजपुरी सॉफ्ट म्यूजिक टच दिया गया है, जो प्यार, परंपरा और पारिवारिक बंधन की सुंदर झलक पेश करता है।

गाने में शादी के रस्मों से लेकर नवदंपति की नई जिंदगी की झलक दिखाई गई है, बिल्कुल बॉलीवुड की हिट फिल्म 'पैडमैन' के गाने 'आज से तेरी' की तरह।

गाने को मशहूर भोजपुरी गायक अलोक कुमार ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और बोल अरविंद कुमार तिवारी ने लिखे हैं, जबकि संगीत का जादू छोटे बाबा ने बिखेरा है।

वहीं, तीनों की तिकड़ी ने गाने को कुछ ऐसा बनाया है कि इसे हर उम्र के दर्शक पसंद कर रहे हैं।

फिल्म का निर्देशन भोजपुरी सिनेमा के दमदार निर्देशक मंजुल ठाकुर ने किया है, जो कि सामाजिक कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस फिल्म में भी परंपरा, प्यार और गहराई को दिखाया है।

फिल्म का निर्माण जयंत घोष और रिया घोष ने किया है। इस फिल्म में निरहुआ के साथ अभिनेत्री मेघाश्री मुख्य भूमिका में हैं। दोनों की जोड़ी पहले भी दर्शकों का दिल जीत चुकी है और इस बार भी उनकी केमिस्ट्री को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है।

अभिनेता की हालिया रिलीज फिल्म 'बलमा बड़ा नादान-2' है। फिल्म का निर्देशन महमूद आलम ने किया है। इसमें निरहुआ के साथ ऋचा दीक्षित, संजय पांडे और पुष्पा वर्मा जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

इसके अलावा, फिल्म में विजय महादेव गोस्वामी, संजय पांडे, मनोज सिंह टाइगर, कादिर शेख, अंजली चौहान, अनूप अरोड़ा और पुष्पा वर्मा जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

