नोरा फतेही के गाने 'दिलबर की आंखों का' धमाल, सोशल मीडिया पर मचा तहलका

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'थामा' का नया गाना 'दिलबर की आंखों का' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इस गाने में बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही अपने शानदार डांस मूव्स से दर्शकों का दिल जीत रही हैं।

नोरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि गाना रिलीज होने के महज 10 मिनट में 1.2 मिलियन व्यूज हासिल कर चुका है।

अभिनेत्री ने वीडियो में उत्साह भरे अंदाज में कहा, "मेरे फैंस का प्यार देखकर दिल खुश हो गया। गाना रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसे और देखें।"

नोरा का डांस इस गाने की जान बनकर उभरा है, जो दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस गाने की तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

'दिलबर की आंखों का' को रश्मीत कौर और जिगर सरैया ने अपनी सुरीली आवाज दी है, जबकि इसके बोल मशहूर गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। संगीत की जादूगरी सचिन-जिगर की जोड़ी ने की है।

'थामा' एक रोमांटिक-कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं कड़ी है। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। इसकी पटकथा नीरेन भट्ट, सुरेश मैथ्यू और अरुण फलारा ने लिखी है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। इनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम किरदारों में दिखेंगे।

'थामा' एक वैम्पायर की अनोखी प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका से मिलने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं और उनके पास अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं।

फिल्म का निर्माण दिनेश विजन और अमर कौशिक ने किया है। इससे पहले रिलीज हुआ 'थामा' का गाना 'तुम मेरे न हुए' भी दर्शकों के बीच खूब पसंद किया गया था।

'थामा' 21 अक्टूबर को दीपावली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म हंसी, डर और रोमांस का एक अनोखा मिश्रण लेकर आ रही है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम