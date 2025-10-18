मनोरंजन

Nandita Das Tribute : स्मिता पाटिल की जयंती पर नंदिता दास की भावुक श्रद्धांजलि

नंदिता दास ने स्मिता पाटिल को जयंती पर याद किया, लिखी भावुक पोस्ट
Oct 18, 2025, 02:46 PM
स्मिता पाटिल की जयंती पर नंदिता दास की भावुक श्रद्धांजलि

मुंबई: अभिनेत्री स्मिता पाटिल की जन्मतिथि पर अभिनेत्री और निर्देशक नंदिता दास ने उन्हें याद करते हुए एक भावुक पोस्ट करते हुए उनके प्रति अपनी गहरी प्रशंसा और व्यक्तिगत जुड़ाव को बयां किया।

नंदिता ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें स्मिता भी नजर आ रही हैं। पोस्ट की गई तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैं उनकी फिल्में देखकर बड़ी हुई हूं। स्मिता हर किरदार में जो सच्चाई और गहराई लाती थीं, वह मुझे हमेशा प्रेरित करती है।"

नंदिता ने स्मिता को न केवल एक शानदार अभिनेत्री, बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में भी याद किया।

नंदिता ने स्मिता की बड़ी बहन अनीता पाटिल-देशमुख के साथ अपनी पहली मुलाकात का भी जिक्र किया, जो करीब 25 साल पहले हुई थी। उन्होंने बताया कि अनीता ने उन्हें पहली बार देखते ही गले लगाया और भावुक होकर कहा कि वह स्मिता जैसी दिखती हैं। नंदिता ने शुरू में इसे महज रंग और अपनी स्वतंत्र फिल्मों की शैली से जोड़ा, लेकिन अनीता के साथ उनका रिश्ता धीरे-धीरे गहरा होता गया। आज वह अनीता को अपनी बड़ी बहन मानती हैं।

उन्होंने अनीता को न केवल स्मिता की बहन, बल्कि एक सफल डॉक्टर, समाजसेवी और पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ के रूप में भी सराहा। नंदिता ने लिखा, "ताई, मेरे जीवन में होने के लिए धन्यवाद।"

नंदिता ने स्मिता के सिनेमा में योगदान को याद करते हुए कहा कि वह आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। खास बात यह है कि नंदिता की आगामी फिल्म की मुख्य पात्र का नाम भी 'स्मिता' है, जिसे उन्होंने स्मिता पाटिल के प्रति अपनी श्रद्धांजलि बताया।

नंदिता दास 'अर्थ', 'फायर', और 'बवंडर' जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं।

 

