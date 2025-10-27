नैनीताल मेरा ननिहाल, यह फिल्म शूटिंग के लिए बेस्ट स्पॉट : उर्वशी रौतेला

नैनीताल, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला इन दिनों नैनीताल में हैं। वह यहां पर अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आई हैं। उनको देखते ही फैंस ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े।

उर्वशी ने नैनीताल के मशहूर मोमो का स्वाद भी लिया और कहा कि उन्हें यहां का मौसम और माहौल बेहद पसंद है। उर्वशी रौतेला ने यहां पर मीडिया से बात की और कहा कि नैनीताल उनकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है और वह भविष्य में यहां पर अपनी किसी फिल्म की शूटिंग करना चाहेंगी।

उर्वशी रौतेला ने कहा, “नैनीताल मेरा ननिहाल है, बचपन से मैं यहां पर आती रही हूं। सबसे पहले हम जागेश्वर धाम गए। फिर, गोलू देवता के मंदिर गए और इसके बाद कैंची धाम गए। यहां पर आए और यहां के मशहूर मोमो खाए। फिर नैना देवी जी के दर्शन किए। यहां पर आकर मैं बहुत खुश हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “यहां पर फिलहाल परिवार के साथ एक धार्मिक यात्रा पर आई हूं। अगर यहां किसी मूवी की शूटिंग होगी तो यह मेरे लिए सोने पर सुहागा होगा। मैं बचपन से यहां आती रही हूं, अगर ऐसा होता है तो इससे मेरी बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। फिलहाल जिन फिल्मों की मैं शूटिंग कर रही हूं, वे दूसरी लोकेशन पर हैं, मगर मैं चाहती हूं कि मेरी किसी फिल्म की शूटिंग यहां पर हो।”

उर्वशी ने यह भी बताया कि अब उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, जिससे यहां आना काफी आसान हो गया है। पंतनगर एयरपोर्ट के माध्यम से नैनीताल तक पहुंचना सुविधाजनक हो गया है, जिससे फिल्म यूनिट्स के लिए यहां शूटिंग करना पहले से कहीं आसान हो गया है।

कुछ दिनों पहले उर्वशी की फिल्म डाकू महाराज के गाने 'दाबिदी दिबिदी' को लेकर विवाद हो गया था।

इसका मुख्य कारण इसके मुख्य कलाकारों उर्वशी रौतेला और नंदमुरी के बीच उम्र का काफी अंतर था। कई दर्शकों ने ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को गलत बताया था। यही नहीं, गाने की कोरियोग्राफी की भारी आलोचना हुई, कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे 'अश्लील' और अनुचित बताया था।

