ननिहाल के बाद मैंने सबसे ज्यादा समय 'महारानी' के सेट पर बिताया: हुमा कुरैशी

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। राजनीतिक ड्रामा सीरीज 'महारानी' अपने चौथे सीजन के साथ लौटने को तैयार है। पिछले तीन सीजन दर्शकों को बिहार की राजनीति और उसकी जटिल दुनिया में गहराई से ले गए हैं, और अब चौथा सीजन आने वाला है।

हुमा कुरैशी अपने किरदार रानी भारती के रूप में फिर से स्क्रीन पर नजर आएंगी। पहले सीजन से 'महारानी' से जुड़े रहने पर एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने अगर ननिहाल के बाद कहीं सबसे ज्यादा समय बिताया है, तो वह 'महारानी' का सेट है।

आईएएनस को दिए इंटरव्यू में हुमा कुरैशी ने बताया कि 'महारानी' एक तरह का राजनीतिक फैंटेसी शो है। यह राजनीति और जीवन की कुछ घटनाओं से प्रेरित हो सकता है, लेकिन पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें असली जीवन के लोगों से मिलती-जुलती परिस्थितियां हो सकती हैं। शो का असली मकसद दर्शकों को एक ऐसी दुनिया दिखाना है, जहां भावना, रिश्ते और मानवीय संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण हैं।

रानी भारती का किरदार समय के साथ कई बदलावों से गुजरा है। अपने किरदार को लेकर हुमा ने कहा, ''रानी के आदर्श और राजनीतिक चालाकी के बीच संतुलन बनाना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इस किरदार के साथ मेरा जुड़ाव बहुत गहरा है।''

उन्होंने आगे कहा, ''अपने करियर में, ननिहाल के बाद मैंने सबसे ज्यादा समय 'महारानी' के सेट पर बिताया है। रानी भारती और उस दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए खास अनुभव रहा है और मैं उम्मीद करती हूं कि यह सफर कई सालों तक चलता रहे।''

चौथे सीजन में दो नए कलाकार, राजेश्वरी सचदेव और दर्शील सफारी जुड़ रहे हैं। इसका निर्देशन पुनीत प्रकाश ने किया है, जबकि प्रोड्यूस कांगड़ा टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। निर्माण सुभाष कपूर ने किया है। इसके मुख्य कलाकारों में हुमा कुरैशी, श्वेता प्रसाद, विपिन शर्मा, अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दुल भारद्वाज, कनी कुसरुति, और प्रमोद पाठक शामिल हैं।

'महारानी 4' सोनी लिव पर 7 नवंबर से स्ट्रीम होगी।

--आईएएनएस

पीके/वीसी