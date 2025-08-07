नानी स्टारर ‘द पैराडाइज’ का लेटेस्ट पोस्टर रिलीज, इस दिन आएगा फर्स्ट लुक

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। फिल्म ‘द पैराडाइज’ अपनी घोषणा के बाद से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

इस फिल्म का निर्देशन जाने-माने निर्देशक श्रीकांत ओडेला कर रहे हैं। इसमें लीड रोल में नेचुरल स्टार नानी नजर आएंगे।

‘द पैराडाइज’ 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जो नानी और उनके ‘दसरा’ डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की दमदार वापसी को फिर से पर्दे पर साथ लाएगी। इसे श्रीकांत ओडेला की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है, जिसमें नानी लीड रोल में हैं।

नानी अब देश के सबसे बड़े पैन-इंडिया स्टार्स में गिने जाते हैं, जिन्होंने लगातार सुपरहिट फिल्में दी हैं और सिनेमा की बड़ी हस्तियों में अपनी जगह बनाई है। फिल्म को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है और अब मेकर्स ने ‘द पैराडाइज’ का नया पोस्टर रिलीज कर दिया है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया है कि फिल्म का फर्स्ट लुक 8 अगस्त को रिलीज किया जाएगा।

इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "उसके पास कोई नाम नहीं था, जब तक उसे नहीं दिया गया।"

इस पोस्टर में एक सीधी खड़ी बंदूक बादलों वाले आसमान को चीरते हुए दिखाई दे रही है। उसके ऊपर एक छोटे से आदमी की तस्वीर बनी है। आसपास कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, जो इस नजारे को खास बना देते हैं। बंदूक के पास बड़े अक्षरों में लिखा है, “और, यह आज से शुरू होता है।”

इस फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है, जो इसके सिनेमैटिक असर को और भी बढ़ा देता है। एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी ‘द पैराडाइज’ का निर्देशन विजनरी श्रीकांत ओडेला ने किया है।

यह फिल्म 26 मार्च 2026 को भव्य रिलीज के लिए तैयार है और 8 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, स्पैनिश, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम में दुनियाभर में रिलीज की जाएगी।

