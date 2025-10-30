मनोरंजन

नीना गुप्ता का पंजाबी तड़का वाला साउथ इंडियन उत्पम, वीडियो किया शेयर

Oct 30, 2025, 04:54 AM

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता अपने अभिनय के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। बुधवार को उन्होंने अपनी मजेदार कुकिंग स्किल का एक वीडियो पोस्ट किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पारंपरिक साउथ इंडियन डिश उत्पम को पंजाबी तड़का दिया। उत्पम बनाने के लिए नीना ने सरसों, करी पत्ता, दालचीनी और लाल मिर्च जैसे भारतीय मसाले से तड़का लगाया।

उत्पम बनाने के लिए सबसे पहले नीना ने पारंपरिक मसालों का इस्तेमाल किया, फिर उसके ऊपर उन्होंने उत्पम का बैटर डाला। कुछ ही मिनटों में गोल्डन ब्राउन उत्पम तैयार हो गया। अभिनेत्री ने इसे प्लेट में निकालकर हरी चटनी के साथ परोसा।

वीडियो पोस्ट कर अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "इस रेसिपी के लिए धन्यवाद, मेरे दोस्त।" हालांकि, अभिनेत्री ने वीडियो में अपने दोस्त के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी।

प्रशंसकों को नीना का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

अभिनेत्री नीना गुप्ता हमेशा से ही फिटनेस और हेल्दी डाइट को लेकर सक्रिय रहती हैं और हेल्दी डाइट को फॉलो करने पर ही जोर देती हैं। इससे पहले उनकी रोटी पिज्जा रेसिपी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और कई सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स और यूजर्स ने वो रेसिपी ट्राई की थी और अभिनेत्री की तारीफ भी की थी।

दरअसल, अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे जंक फूड से परहेज करती हैं और पिज्जा नहीं खाती हैं, बल्कि उसकी जगह रोटी पिज्जा खाती हैं। इसके बाद उन्होंने इसकी रेसिपी भी बताई थी।

अभिनेत्री जल्द ही अभिनेता संजय मिश्रा के साथ फिल्म ‘वध 2’ में दिखाई देगी। फिल्म का निर्देशन जसपाल सिंह संधू ने किया है।

'वध 2' में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा के अलावा सौरभ सचदेवा, मानव विज, नदीम खान, और सुमित गुलाटी जैसे कलाकार भी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

