Namo Yuva Run 2025 दिल्ली में लॉन्च हुआ ‘नमो युवा रन’ कैंपेन, मिलिंद सोमन बने ब्रांड एंबेसडर

Sep 08, 2025, 01:58 PM
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार को 'नमो युवा रन' अभियान की शुरुआत की।

इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस के लिए जागरूक करने और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। मशहूर एक्टर और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन को इसका ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। इस उपलक्ष्य में 21 सितंबर को एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा।

भाजपा सांसद और बीजेवाईएम अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन के साथ इस अभियान की शुरुआत की।

कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी सूर्या ने कहा, "देश के युवाओं के लिए फिटनेस, अच्छे स्वास्थ्य और प्रेरणा का शायद हमारे प्रधानमंत्री से बड़ा कोई प्रतीक नहीं है। उनके 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा देशभर के 75 स्थानों पर 'नमो युवा रन' का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्रत्येक स्थान पर 10,000 से 15,000 युवा भाग लेंगे। हम इस कार्यक्रम का आयोजन 'नशा मुक्त भारत' की थीम पर कर रहे हैं।"

मिलिंद सोमन ने इस दौड़ का ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने पर सभी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, "हर महीने या हर तिमाही में इस तरह के आयोजन होने चाहिए। हमारा देश नशे से कई वर्षों से जूझ रहा है, लड़ रहा है। इस तरह के कैंपेन से न सिर्फ युवा फिट रहेंगे, बल्कि नशे से भी दूर रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि युवाओं से अधिक माता-पिता को यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि अगर वे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे तो उनके बच्चे भी इसे समझेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी खुद स्वास्थ्य को बहुत महत्व देते हैं। फिटनेस से पहले हमें नशे से मुक्त होना पड़ेगा। युवा देश का भविष्य हैं, हमें नशे से उन्हें दूर रखना होगा। उसके लिए इससे अच्छा क्या होगा। आप सब लोग इस दौड़ में ज़रूर शामिल हों।

इस दौरान नमो युवा रन से जुड़ी टी-शर्ट भी लॉन्च की गई। आयोजकों ने बताया कि नमो युवा रन से जुड़ी वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, जहां पर जाकर लोग दौड़ में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कर सकेंगे।

 

 

