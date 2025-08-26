नमृता मल्ला के शानदार डांस और श्वेता शर्मा की ग्लैमरस पोस्ट ने खींचा लोगों का ध्यान

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी इंडस्ट्री की दो लोकप्रिय एक्ट्रेस, श्वेता शर्मा और नमृता मल्ला, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। दोनों ही अपनी अलग-अलग स्टाइल और अंदाज की वजह से फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दोनों की पोस्ट्स और वीडियो खूब देखे जा रहे हैं। जहां नमृता मल्ला अपने खास डांस मूव्स और स्टाइलिश वीडियो के लिए जानी जाती हैं, वहीं श्वेता शर्मा अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों के कारण लोगों का ध्यान खींच रही हैं। दोनों एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए कुछ नए वीडियो और फोटो पोस्ट किए हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किए जा रहे हैं।

नमृता मल्ला ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उनका अंदाज काफी खूबसूरत और आकर्षक है। नमृता अपनी कमर को लहराते हुए बेली डांस करती दिख रही हैं, जो उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।

इससे पहले भी उन्होंने बेली डांस से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी थी। उनके फैंस उनकी इन पोस्ट्स को काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में जमकर तारीफ कर रहे हैं।

वहीं, अगर बात करें श्वेता शर्मा की तो उन्होंने भी मंगलवार को इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वह काफी बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं। उनकी इन तस्वीरों में उनका स्टाइल और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, "रंग में मासूमियत, शैली में साहस...।"

इससे पहले भी श्वेता शर्मा ने 'शेक करां' गाने पर एक डांस वीडियो पोस्ट किया था, जिसे कनिका कपूर ने गाया था। इस वीडियो में उनके डांस और परफॉर्मेंस दोनों ही काफी जबरदस्त लग रहे थे। उनके इस अंदाज को देखकर उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। श्वेता शर्मा की पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है और उनकी ग्लैमरस इमेज को और भी निखार रही है।

