नीलम कोठारी ने वेलनेस जर्नी की तस्वीरें की साझा, लिखा- मन अब शांत है, यही सबसे बड़ी बात है

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। 'दूध का कर्ज' और 'हम साथ साथ हैं' जैसी फिल्मों से अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस नीलम कोठारी बेशक अब एक्टिंग से दूर हो गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। बुधवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसी पोस्ट साझा की, जिसमें वह सेहत और मानसिक शांति के लिए एक वेलनेस रिट्रीट में नजर आ रही हैं।

नीलम कोठारी इन दिनों ऑस्ट्रिया के एक वेलनेस सेंटर में हैं। यह जगह दुनियाभर में अपनी खास तरह की थेरेपी के लिए मशहूर है। नीलम ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वह एक आरामदायक चेयर पर बैठी हैं, उनके चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और पास में एक मॉडर्न मेडिकल मशीन दिखाई दे रही है।

वहीं एक और तस्वीर में वह झील के किनारे अपनी कुछ दोस्तों के साथ हंसती-मुस्कराती नजर आ रही हैं। आसमान में हल्के बादल, पीछे झील और खूबसूरत इमारतों का नजारा इस जगह को किसी सपनों की दुनिया जैसा बनाता है।

अपने पोस्ट के कैप्शन में नीलम ने बताया कि यह रिट्रीट उनके लिए खास क्यों है।

उन्होंने लिखा, "मैंने अब तक कई वेलनेस रिट्रीट्स का अनुभव लिया है, लेकिन यह जगह कुछ खास है। आज मेरा यहां तीसरा दिन है और मैंने खुद को यहां के डॉक्टरों और टीम के हवाले कर दिया है। मैं खुद को अंदर से जीवित महसूस कर रही है और मेरा मन शांत है... जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।"

उन्होंने आगे लिखा, "यहां की इलाज की प्रक्रिया हर व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार तय की जाती है और यहां का खाना एक अलग ही अनुभव है। मुझे इस सफर से प्यार हो गया है।''

उन्होंने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि यह जगह सचमुच धरती पर स्वर्ग के जैसी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लड़कियों को थोड़ी मस्ती करना भी जरूरी है।

--आईएएनएस

पीके/एएस