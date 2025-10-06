नीलम गिरी का धमाकेदार गाना ‘कमर तोड़के नाचब’ का बीटिएस वीडियो आया सामने

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री नीलम गिरी का नया गाना 'कमर तोड़के नाचब' हाल ही में रिलीज हुआ। मेकर्स ने सोमवार को गाने का बीटीएस वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने के बीटीएस वीडियो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में लिखा, "कमर तोड़के नाचब। शूटिंग बीटीएस। यूट्यूब पर गाना पूरा देख सकते हैं।"

निरहुआ एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत इस गाने को प्रवेश लाल यादव और शिल्पा राव ने अपनी मधुर स्वरों से सजाया है। गाने के बोल मुकेश मिश्रा के हैं, जो ग्रामीण जीवन की चुलबुली छवियों को बखूबी उकेरते हैं। वहीं, संगीत का जिम्मा भी प्रवेश लाल यादव ने संभाला है। कोरियोग्राफी सन्नी सोनकर ने की है।

यह गाना आधुनिक बीट्स के साथ मिश्रित है, जो दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर रहा है। गाने में नीलम गिरी और प्रवेश लाल यादव के ठुमकों ने कई हजार व्यूज हासिल कर लिए हैं।

वीडियो में प्रवेश लाल यादव और नीलम गिरी की जोड़ी कमाल की लग रही है। प्रवेश का देसी अंदाज और नीलम की ग्रेसफुल मूव्स फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। गाने के बैकग्राउंड में रंग-बिरंगे परिधानों और ग्रामीण परिवेश की सेटिंग ने इसे और जीवंत बना दिया।

फिल्मों में आने से पहले अभिनेत्री टिकटॉक पर वीडियोज बनाती थी। उनकी प्रतिभा पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने ध्यान दिया। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री को 'धनिया हमार' म्यूजिक वीडियो में मौका दिया।

इसके बाद उन्होंने 2021 में 'बाबुल' के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत की और जल्द ही भोजपुरी सिनेमा में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गईं।

नीलम को भोजपुरी सिनेमा की 'धक धक गर्ल' कहा जाता है। फिल्मों की बात करें तो वो 'इज्जत घर', 'यूपी-61 लव स्टोरी ऑफ गाजीपुर', 'टुन टुन', 'कलाकंद', और 'जस्ट मैरिड' में काम कर चुकी हैं।

इसके अलावा, वो 'निमिया पर आसन', 'मच्छारी के कंट के नथुनिया', और 'कुंवारे रहब' जैसे म्यूजिक वीडियोज में फीचर हो चुकी हैं। नीलम गिरी कई स्टेज और लाइव इवेंट्स में परफॉर्म कर चुकी हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम