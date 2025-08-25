नीलम गिरी के बिग बॉस सफर पर आम्रपाली दुबे ने जताया भरोसा, कहा, 'ट्रॉफी लेकर लौटना'

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। एक बार फिर से भारत का सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने नए सीजन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए लौट आया है। हर बार की तरह इस बार भी शो में अलग-अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले प्रतियोगी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार की सबसे खास बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री नीलम गिरी ने भी बतौर कंटेस्टेंट बिग बॉस 19 में एंट्री ली है। उनके बिग बॉस में शामिल होने की खबर से भोजपुरी दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नीलम के इस नए सफर की शुरुआत पर भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे का है।

आम्रपाली, जो खुद भी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया और नीलम के लिए अपने प्यार का इजहार किया।

आम्रपाली दुबे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर नीलम गिरी के साथ एक प्यारी सी फोटो साझा की, जिसमें दोनों अभिनेत्रियां साथ में मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। इस फोटो के साथ आम्रपाली ने जो कैप्शन लिखा, वह न सिर्फ उनके आपसी रिश्ते को दिखाता है, बल्कि नीलम के लिए उनकी उम्मीद और विश्वास को भी बखूबी दर्शाता है।

उन्होंने लिखा, "शुभकामनाएं, नीलम गिरी... हमें पूरा यकीन है कि आप 'बिग बॉस 19' में धमाल मचा देंगी… शुभकामनाएं और घर वापस आएं ट्रॉफी के साथ।"

नीलम गिरी की बात करें तो उनकी लोकप्रियता केवल फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग है। वे आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली नीलम ने अपनी पढ़ाई पटना से पूरी की और मिडिल क्लास परिवार से आते हुए भी उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत रखी। शुरू में उन्होंने टिकटॉक और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर डांस और एक्टिंग के वीडियो बनाकर अपनी पहचान बनानी शुरू की थी।

उनका टैलेंट देखकर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने उन्हें अपने म्यूजिक वीडियो 'धनिया हमार नया बाड़ी हो' में मौका दिया, जिसने उन्हें रातों-रात पहचान दिला दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज़ में नजर आईं। उनके एक्सप्रेशन्स, डांसिंग स्किल्स और आत्मविश्वास ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी है।

--आईएएनएस

