Nikhil Siddharth Statement: पाकिस्तानी सेना का प्रोपेगेंडा झूठा : अभिनेता निखिल सिद्धार्थ

चेन्नई: तेलुगु इंडस्ट्री के अभिनेता निखिल सिद्धार्थ बहुत जल्द फिल्म 'स्वयंभू' में दिखाई देंगे। उन्होंने अब पाकिस्तानी जनता से वहां की सेना और उसके प्रवक्ताओं के झूठे प्रचारों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है।

निखिल सिद्धार्थ ने एक एक्स यूजर के पोस्ट पर कमेंट किया, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ दिखाया गया है।

उन्होंने लिखा, "पाकिस्तानी जनता को पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी वायुसेना के प्रवक्ताओं के झूठे प्रचार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि पाकिस्तानी समझदार बनेंगे और सच्चाई के प्रति अपनी आंखें खोलेंगे।"

उन्होंने पोस्ट में 'ऑपरेशन सिंदूर' हैशटैग का भी प्रयोग किया है। वह बताना चाहते थे कि पाकिस्तानी सेना जो बातें कर रही है, सभी निराधार है। इस पोस्ट पर लोग पाकिस्तानी आर्मी को ट्रोल करते दिखे। पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

निखिल सिद्धार्थ की फिल्मों की बात करें तो वह बहुत जल्द निर्देशक भरत कृष्णमाचारी की बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक फिल्म 'स्वयंभू' में मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस भव्य ऐतिहासिक एक्शन फिल्म में निखिल एक महान योद्धा की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। इस फिल्म का निर्माण भुवन और श्रीकर कर रहे हैं।

पिक्सेल स्टूडियोज के बैनर तले बन रही इस फिल्म में निखिल सिद्धार्थ के साथ संयुक्ता और नाभा नटेश भी दिखाई देंगे। इसका पहला पोस्टर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर जारी किया था। इसमें निखिल और संयुक्ता को युद्ध करते हुए दिखाया गया था। निखिल युद्ध के बीच तलवार चलाते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि संयुक्ता उनके साथ तीर-धनुष लिए खड़ी थीं।

खास बात यह है कि पोस्टर में पीछे एक 'सेंगोल' भी था। 'सेंगोल' (राजदंड) को शक्ति और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। इस फिल्म का संगीत रवि बसरूर ने दिया है, जिसका छायांकन केके सेंथिल कुमार और संपादन तम्मिराजू ने किया है।

फिल्म के एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी किंग सोलोमन और स्टंट सिल्वा ने की है। इसका प्रोडक्शन डिजाइन एम प्रभाहरन और रविंद्र ने किया है।