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निकिता गांधी ने 'तू ही दिसदा' को बताया जेन-जी के लिए खास तोहफा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 10:06 AM

मुंबई, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। अक्षय कुमार की आगामी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' का का नया रोमांटिक गाना 'तू ही दिसदा' हाल ही में रिलीज हुआ, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह गाना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की शानदार आवाज में हैं। इसका संगीत प्रीतम ने दिया, जबकि बोल कुमार द्वारा लिखे गए हैं।

गायिका निकिता गांधी ने हाल ही में आईएएनएस के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गाने को जेन जी जेनरेशन को समर्पित बताया। निकिता का मानना है कि यह गाना आज की युवा पीढ़ी, यानी कि जेन जी के लिए बेहतरीन उदाहरण है। यह गाना सुनकर लगता है जैसे कोई सपना हो, जो दिल में बस जाता है। उन्होंने कहा, "इस गाने का हिस्सा बनकर मैं बेहद खुश हूं। यह एक बहुत ही प्यारा गाना है, जिसके जरिए एक बार फिर मैं, अरिजीत और प्रीतम दादा एक बार फिर साथ में आए। हालांकि, हमने पहले भी कई बेहतरीन गाने दिए हैं और यह भी उनमें से एक है।"

गायिका ने आगे गाने की धुन की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस गाने की धुन भारतीय है और इसमें देसी टच, पियानो ट्रैक भी है, जो भारतीय रोमांटिक गाने के साथ खूबसूरती से मेल खाता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह गाना परफेक्ट है।

गायिका ने आगे रीमिक्स और ओरिजिनल गानों पर भी अपने विचार शेयर किए। उन्होंने कहा कि दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। हर चीज के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। रीमिक्स इसलिए ज्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि लोग उन गानों से पहले से परिचित होते हैं। निकिता ने कहा, "जब मैं स्टेज पर पुराना गाना जैसे 'रात बाकी, बात बाकी' का रीमेक गाती हूं, तो कॉलेज गिग या टीचर्स के सामने हर कोई उसे पहचान लेता है। रीमेक की सबसे अच्छी बात यह है कि आप पुरानी विरासत को आगे बढ़ाते हैं और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं।"

अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए निकिता ने बताया कि पहले बहुत सारे शुरुआती गाने दूसरे गायकों को मिल जाते थे। अब यह कम हो गया है। अच्छी बात यह है कि अब गायकों की अपनी ब्रांड वैल्यू और पहचान बन गई है।

निकिता ने अपनी बात को खत्म करते हुए नए सिंगर्स को सलाह देते हुए कहा, "अगर कोई स्क्रैच वर्जन (कच्चा ड्राफ्ट) सुनाए तो उसे साफ-साफ बता देना चाहिए कि यह फाइनल नहीं है। इससे कंपोजर की उम्मीदें सही रहती हैं।"

निकिता का कहना है कि असल में गाना कंपोजर का होता है, गायक सिर्फ उसे गाते हैं। इसलिए स्क्रैच सुनाते समय स्पष्ट कर देना बेहतर होता है।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

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