निक जोनास ने 'कैंप रॉक' के सेट पर प्रियंका चोपड़ा के साथ मनाया 33वां जन्मदिन

Sep 18, 2025, 11:39 AM

मुंबई, 18 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के पति और अभिनेता निक जोनास ने अपना 33वां जन्मदिन फैमिली फ्रेंड्स के साथ फिल्म 'कैंप रॉक' के सैट पर सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट की।

निक ने इंस्टाग्राम पर वीडियो और कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "किसी तरह मैं तीसरी बार कैंप रॉक के सेट पर अपना जन्मदिन मना रहा हूं। 15, 17 और अब तक का सबसे अच्छा 33वां मेरी प्यारी प्रियंका के साथ।"

निक जोनास एक पॉपुलर पॉपस्टार और अभिनेता के साथ-साथ सॉन्ग राइटर भी हैं। उन्होंने साल 2005 में अपने भाइयों के साथ जोनास ब्रदर्स नाम का बैंड बनाया, जिससे उन्होंने कई हिट एल्बम दिए। 2008 में उन्हें बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के लिए ग्रैमी नॉमिनेशन मिला। हालांकि 2012 में यह बैंड टूट गया, लेकिन 2019 में ‘सकर’ गाने के साथ उन्होंने शानदार वापसी की और एक बार फिर ग्रैमी नॉमिनेशन हासिल किया।

निक ने डिज्नी चैनल के लोकप्रिय शो 'हैना मोंटेना' और 'कैंप रॉक' में काम किया। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्मों 'जुमान्जी', 'गोट' और 'द गुड हाफ' में भी वे नजर आ चुके हैं।

निक और प्रियंका की लव स्टोरी भी कम रोमांटिक नहीं है। दोनों ने 2018 में डेटिंग शुरू की और उसी साल दिसंबर में जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी कर ली थी। जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए उनकी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास का जन्म हुआ।

प्रियंका के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह जल्द ही सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फिल्म 'एसएसएमबी29' में स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। यह एक्शन-एडवेंचर फिल्म हिस्ट्री और माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। टाइटल टेंटेटिव है और 2027 में इसके रिलीज होने की उम्मीद है। इसके अलावा वे ऋतिक के साथ एक बार फिर 'कृष-4' में दिखेंगी।

निक जोनास के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'किसस' बायोपिक 'शाउट इट आउट लाउड' है। वह अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा के साथ एक नई हॉलिडे फिल्म में काम करने वाले हैं।

