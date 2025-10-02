मनोरंजन

'नई जाना' गाने ने मेरी पुरानी यादें कर दीं ताजा : नीरू बाजवा

Oct 02, 2025, 04:59 AM

मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार नीरू बाजवा का नया गाना 'नई जाना' रिलीज हो गया है। यह उनकी आने वाली फिल्म 'मधानियां' का गीत है। इस गाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इससे उनकी पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। 

'नई जाना' एक पंजाबी गीत है, जिसे मन्नत नूर ने गाया है। मनी औजला ने इसका संगीत दिया है। यह गाना आज के जमाने के म्यूजिक के साथ एक पुराने लोकगीत को पेश करता है।

इस गाने में एक शादी का सीन दिखाई दे रहा है। इसमें नीरू बाजवा अपने डांस और खूबसूरती से इस गाने की रौनक बढ़ाती दिख रही हैं। यह गाना पंजाबी शादियों की खुशी और उत्साह को दर्शाता है।

गाने के बारे में बात करते हुए नीरू बाजवा ने कहा, ‘नई जाना’ गाने ने बचपन की शादियों में इसे सुनने की तमाम यादें ताजा कर दीं। 'मधानियां' में इसे परफॉर्म करना बेहद सजीव और मजेदार अनुभव था, क्योंकि यह गाना शरारत, प्यार और हंसी का खूबसूरत मेल है। मैं उत्सुकता से इंतजार कर रही हूं कि दर्शक भी इसे देखकर वही खुशी महसूस करें, जो हमें इसे फिल्माते वक्त मिली।”

नीरू बाजवा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस गाने को शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने हार्ट की इमोजी भी लगाई है।

वहीं सिंगर मन्नत नूर ने कहा, "यह गाना पूरी तरह से पुरानी यादों को ताजा करता है। पंजाब में हर कोई ‘नई जाना’ गाने के बारे में जानता है, यह हमारी शादियों और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया तो मेरा ध्यान उस सार को बरकरार रखने के साथ-साथ आज के श्रोताओं के लिए एक ताजगी लाने पर भी था।"

'नई जाना' गाना यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। यह अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।

नीरू बाजवा के मनमोहक अभिनय, मन्नत नूर के मंत्रमुग्ध कर देने वाले गायन और मनी औजला के फिल्म की बात करें तो 'मधानियां' को नव बाजवा ने लिखा है, उन्होंने ही इसके निर्देशन की कमान संभाली है। इसमें अभिनेता देव खरौद भी हैं। यह फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

जेपी/जीकेटी

