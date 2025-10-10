नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ का नया गाना 'कोका कोला-2' रिलीज, फैंस उत्साहित

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ का बहुप्रतीक्षित गाना 'कोका कोला-2' रिलीज हो गया है। टोनी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए इस गाने की रिलीज की घोषणा की।

प्रशंसकों के बीच इस गाने को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह 2019 में आए हिट गाने 'कोका कोला' का सीक्वल है।

टोनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने का एक क्लिप शेयर किया। इस क्लिप के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "कोका कोला-2 अब रिलीज हो चुका है।"

इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, और फैंस ने कमेंट्स में गाने की तारीफ शुरू कर दी।

'कोका कोला-2' में नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और जूनियर ने अपनी आवाज दी है। गाने के बोल टोनी कक्कड़ ने लिखे हैं। इसके अलावा, गाने का म्यूजिक भी टोनी ने ही कंपोज किया है, और उन्होंने इसे प्रोड्यूस भी किया है।

गाने का म्यूजिक वीडियो भी दर्शकों को खूब लुभा रहा है। इसमें नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और जूनियर की शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। नेहा के एनर्जेटिक डांस मूव्स और उनकी आवाज गाने को और आकर्षक बनाती हैं। वीडियो में रंग-बिरंगे सेट्स, मॉडर्न बीट्स और ट्रेंडी वाइब्स का मिश्रण है, जो दर्शकों को खास तौर पर पसंद आ रहा है।

'कोका कोला-2' गाना रिलीज के कुछ ही समय में यूट्यूब पर काफी व्यूज बटोर चुका है। नेहा और टोनी की जोड़ी पहले भी कई हिट गाने दे चुकी है, और यह गाना भी उसी कड़ी का हिस्सा बन गया है।

सोशल मीडिया पर फैंस इसे 'पार्टी एंथम' बता रहे हैं। वहीं, नेहा के पति रोहनप्रीत ने कमेंट में फायर का इमोजी शेयर किया। एक यूजर ने लिखा, "भाई-बहन की जोड़ी ने फिर से धमाका कर दिया।"

बता दें, इससे पहले टोनी ने रैपर यंग देसी के साथ मिलकर 'कोका-कोला' रिलीज किया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। गाना इतना ट्रेंड किया था कि इसे 2019 में फिल्म 'लुक्का-छुप्पी' में नए वर्जन में रिलीज किया गया था।

--आईएएनएस

एनएस/एएस