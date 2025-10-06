मनोरंजन

नेहा कक्कड़ ने की 'कोका-कोला 2' के रिलीज डेट की घोषणा, इस दिन होगा रिलीज

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 06, 2025, 03:12 PM

मुंबई, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ का बहुप्रतीक्षित गाना 'कोका-कोला 2' दर्शकों के बीच धमाल मचाने को तैयार है। सोमवार को नेहा ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इस गाने की रिलीज डेट की घोषणा की।

नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ लगातार सोशल मीडिया पर इस गाने से जुड़ी अपडेट्स साझा कर प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं।

नेहा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर सेट से कुछ खास तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनके साथ भाई टोनी कक्कड़ और पिता नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में नेहा सेट पर बैठी दिख रही हैं, जबकि उनके पिता पीछे बैठकर तालियां बजाते हुए उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में नेहा और टोनी एक साथ मुस्कुराते हुए तालियां बजा रही हैं। तीसरी तस्वीर में नेहा अपने बाल ठीक करवाती नजर आ रही हैं।

इन तस्वीरों के साथ नेहा ने कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, "प्यार और गर्व से भरे हुए पिता, भाई और नेहू, जब उन्होंने मुझे 'कोका-कोला 2' वीडियो में शानदार काम करते देखा।"

'कोका-कोला 2' नेहा और टोनी की जोड़ी का एक और धमाकेदार गाना होने की उम्मीद है, जो पहले 'कोका-कोला' की तरह ही दर्शकों का दिल जीत सकता है। फैंस इस गाने के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेहा की आवाज और टोनी के म्यूजिक का जादू एक बार फिर दर्शकों को थिरकने पर मजबूर करेगा।

नेहा कक्कड़ ने करियर की शुरुआत साल 2012 में 'कॉकटेल' फिल्म में प्रीतम के कंपोजिशन में बने गाने 'सेकेंड हैंड जवानी' से की थी। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिल गई। इसके बाद उन्होंने 'बोतल खोल', 'जादू की झप्पी', 'धतिंग नाच', 'मनाली ट्रांस', 'लंदन ठुमकदा' जैसे हिट गाने गाए।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...