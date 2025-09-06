नेहा कक्कड़ के नए गाने 'तू प्यासा है, मैं पानी सनम' ने मचाई सोशल मीडिया पर धूम

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ एक बार फिर अपने नए गाने की वजह से चर्चा में हैं। शुक्रवार को उनका लेटेस्ट गाना 'तू प्यासा है मैं पानी सनम' रिलीज हो गया। यूट्यूब पर अब तक इस गाने को 4.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

नेहा कक्कड़ का यह गाना उनके फैंस के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। इसमें उनके बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज ने सबका ध्यान खींचा है। इस गाने में नेहा का जलवा और उनकी आवाज का जादू एक बार फिर देखने को मिका है।

गाने में नेहा कक्कड़ अभिनेता डिनो मोरिया के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। ऑनस्क्रीन दोनों में कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है। गाने की शुरुआत में नेहा की आवाज में एक रोमांटिक अंदाज देखने को मिलता है, जहां वह कहती हैं, "भिगा दे हमको तू जालिम, ये बारिश कुछ खास नहीं लगती, ऐसी आदत लगी है, तेरे साथ पीने की, बिन तेरे अब प्यास नहीं लगती।"

इन लाइंस को आसान और आकर्षक शब्दों में पेश किया गया है, जो सीधे दिल को छू जाते हैं।

'तू प्यासा है, मैं पानी सनम' एक रोमांटिक और एनर्जेटिक गाना है, जिसमें नेहा का सिजलिंग अवतार देखने लायक है। गाने का म्यूजिक और बीट्स युवाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। डिनो मोरिया की मौजूदगी ने गाने को और भी आकर्षक बना दिया है।

इस गाने को यूट्यूब और अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया है और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं।

टोनी कक्कड़ ने गाने को लिखने के साथ-साथ संगीतबद्ध भी किया है और इसकी कोरियोग्राफी मोहित और सेरेन ने की है।

नेहा कक्कड़ के फैंस इस गाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनकी आवाज, स्टाइल और डिनो के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराह रहे हैं।

