Nagma Mirajkar Interview : मिराजकर ने की बिग बॉस कंटेस्टेंट आवेज दरबार संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात

मुंबई: हाल ही में ‘बिग बॉस 19’ के घर से बाहर हुईं अभिनेत्री नगमा मिराजकर ने साथी कंटेस्टेंट आवेज दरबार के साथ अपने रिश्ते को लेकर खूब सुर्खियां बटोरीं थीं। उन्होंने आईएएनएस के साथ एक विशेष बातचीत में अपने रिश्ते और बिग बॉस हाउस में चल रहे लव एंगल्स पर बात की।

अपने और आवेज के रिश्ते पर बात करते हुए नगमा ने कहा, "मैं आवेज दरबार को लंबे समय से जानती हूं और उनके बारे में कोई बात मुझसे छुपी नहीं है। मुझे किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हम एक-दूसरे को जानते हैं और यही मायने रखता है।"

शादी की प्लानिंग के बारे में बात करते हुए नगमा ने ने कहा, वह और आवेज जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वह बिग बॉस में अंत तक रहे और जीतकर वापस आए। उसके बाद इंशाअल्लाह, हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे।"

नगमा को कुछ प्रोजेक्ट में इसलिए लिया गया कि वो आवेज दरबार को जानती हैं, इस पर नगमा बोलीं, "मुझे लगता है कि ऐसा कहना अनुचित है। हमने एक-दो गानों पर साथ काम किया है, लेकिन यह दावा करना कि हमें कनेक्शन के जरिए काम मिलता है, सही नहीं है। हर किसी को अपनी मेहनत और प्रतिभा से काम मिलता है। हमने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है और ईश्वर की दया से हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ते रहेंगे।"

'बिग बॉस 19' के घर में प्रेम संबंधों पर अपने विचार साझा करते हुए अभिनेत्री ने कहा, "अभिषेक और अशनूर बहुत अच्छे दोस्त हैं। तान्या और अमाल के मीम्स और वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन तान्या बहुत बेबाक हैं। अगर उन्हें कुछ महसूस होता है तो वो कह देती हैं। बसीर और फरहाना की बात करें तो बसीर ने खुद माना है कि वो उन्हें गुस्से पर काबू पाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे सिर्फ दोस्ती ही नजर आ रही है, प्रेम कहानियां नहीं।"

नगमा ने कहा कि वह बाहर से ही आवेज दरबार को सपोर्ट कर रही हैं और चाहती हैं कि इस बार वह विनर बनें।