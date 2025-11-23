मनोरंजन

नागार्जुन ने बेटे नागा चैतन्य के जन्मदिन को मनाया खास, अपकमिंग फिल्म के टाइटल का किया खुलासा

Nov 23, 2025, 03:25 PM

हैदराबाद, 23 नवंबर (आईएएनएस)। टॉलीवुड अभिनेता नागा चैतन्य का जन्मदिन इस बार खास रहा। हर साल की तरह इस बार भी उनके जीवन में यह दिन खुशियों और सरप्राइज से भरा रहा। पिता नागार्जुन, पत्नी शोभिता धुलिपाला और इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने उनके लिए सोशल मीडिया पर खास पोस्ट साझा किए। इस कड़ी में फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई।

नागार्जुन ने सोशल मीडिया पर चैतन्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके अगले प्रोजेक्ट की झलक भी साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और प्यार। साथ ही आपकी आने वाली फिल्म 'वृषकर्मा' के लिए भी शुभकामनाएं।''

नागा चैतन्य की पत्नी, शोभिता धुलिपाला ने भी पति को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रोमांटिक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें नागा चैतन्य जैकेट पहनने में उनकी मदद करते दिख रहे हैं। यह फोटो किसी वेकेशन की है। पोस्ट के साथ शोभिता ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे लवर' और चैतन्य ने इस पोस्ट पर रेड हार्ट वाला इमोजी कमेंट किया।

जन्मदिन की खुशियों को और बढ़ाते हुए, चैतन्य की आने वाली फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का नाम और पहला पोस्टर भी सोशल मीडिया पर साझा किया।

पहले इस प्रोजेक्ट को 'एनसी24' के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम 'वृषकर्मा' रख दिया गया है। फिल्म के पोस्टर में नागा चैतन्य का नया और दमदार अवतार देखने को मिल रहा है। उनके फिट बॉडी और चेहरे के गंभीर भाव लुक को गहराई दे रहे हैं। यह फिल्म एक्शन और थ्रिलर से भरपूर है।

टॉलीवुड के सुपरस्टार महेश बाबू ने भी चैतन्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और फिल्म के पोस्टर को साझा किया। उन्होंने लिखा, '''वृषकर्मा' बहुत ही शानदार लग रही है और मैं इसे देखने के लिए उत्साहित हूं।''

इस फिल्म में नागा चैतन्य के साथ एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी भी हैं। इनके अलावा, 'लापता लेडीज' फेम स्पर्श श्रीवास्तव भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

