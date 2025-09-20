मनोरंजन

नागार्जुन की कल्ट क्लासिक ‘शिवा’ 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी

Sep 20, 2025, 12:37 PM

हैदराबाद, 20 सितंबर (आईएएनएस)। निर्देशक राम गोपाल वर्मा की कल्ट क्लासिक फिल्म 'शिवा' एक बार फिर से सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने वाली है। इसे 14 नवंबर को फिर से रिलीज किया जाएगा। इसकी जानकारी फिल्म के अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैंस को दी है।

नागार्जुन ने इसका एक पोस्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्यारे पिता एएनआर के जन्मदिन पर जिस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख दिया था, वह फिर से सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। 14 नवंबर को शिवा री-रिलीज होगी। बड़े पर्दे पर डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ कल्ट क्लासिक का अनुभव करें।”

इस फिल्म में नागार्जुन अक्किनेनी और अमला मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म से ही राम गोपाल वर्मा ने बतौर निर्देशक फिल्मी दुनिया में एंट्री की थी।

फिल्म के निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने नागार्जुन की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। वर्मा ने नागार्जुन की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, "नागार्जुन, मेरे दोस्त, यह बच्चों की फिल्म नहीं है, लेकिन बाल दिवस पर इसकी वापसी से कई बच्चों के चेहरे खिल उठेंगे।"

अभिनेता नागार्जुन ने इस फिल्म के जरिए ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इस फिल्म को उनके प्रोडक्शन हाउस अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने बनाया था।

1989 में रिलीज हुई यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज इसकी गिनती एक कल्ट क्लासिक में की जाती है। फिल्म के तेलुगु संस्करण का नाम 'शिवा' था, जबकि तमिल संस्करण का नाम 'उदयम' था। दिलचस्प बात यह है कि तमिल संस्करण भी एक सुपरहिट फिल्म बन गई।

यह एक एक्शन-ड्रामा फिल्म थी जो एक छात्र नेता के जीवन पर आधारित थी। फिल्म की कहानी, उसका निर्देशन और नागार्जुन का दमदार अभिनय इतना प्रभावशाली था कि इसने तेलुगु सिनेमा में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। 'शिवा' तेलुगु सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने नंदी अवॉर्ड में उस साल दो पुरस्कार पाए थे।

फिल्म में रघुवरन, तनिकेल्ला भरानी, ​​कोटा श्रीनिवास राव, मुरली मोहन, गोलापुडी मारुति राव, चक्रवर्ती और साई चंद जैसे कलाकार भी थे। ‘शिवा’ का संगीत मशहूर संगीतकार इलैयाराजा ने तैयार किया था।

--आईएएनएस

जेपी/एएस

