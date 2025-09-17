नागार्जुन अक्किनेनी ने पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं, साझा की 2014 की मुलाकात की यादें

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक वीडियो और पीएम मोदी के साथ ली गई तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने 2014 में गांधीनगर में हुई अपनी पहली मुलाकात की यादें ताजा कीं।

इस पोस्ट में अभिनेता ने पीएम मोदी के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा और उनके नेतृत्व की सराहना की।

वीडियो में नागार्जुन ने पीएम मोदी से अपनी पहली मुलाकात की यादें ताजा करते हुए बताया, "उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।"

उन्होंने कहा, "मैं लंबे समय से उनके काम, खासकर गुजरात में उनके योगदान को देखता और सराहता आ रहा हूं। मेरी उनसे पहली मुलाकात साल 2014 में गांधीनगर में हुई थी। मुझे लगता है कि मैंने उस मुलाकात को पहले ही अपने मन में सोच लिया था। उस दिन मैं बहुत खुश और उत्साहित था। गुजरात के लिए जो काम उन्होंने किया, वह देखकर मैं बहुत प्रभावित था। मैं उन्हें फॉलो करता रहता था। फिर अचानक कॉल आया कि मैं पीएम मोदी से मिल सकता हूं। मैं फौरन वहां पहुंच गया।"

उन्होंने मुलाकात का एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए कहा, "पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि मेरे परिवार के कुछ दोस्तों ने मैसूर में मुझसे मुलाकात की थी और मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें बताईं। जब बच्चे मुझसे फोटो खिंचवाने आए, मैंने बिना हिचकिचाहट या सुरक्षा के उनकी बात मान ली, भले ही मैं उन्हें नहीं जानता था।"

अभिनेता ने यह भी बताया कि हाल ही में जब वे अपने इन दोस्तों से मिले, तो उन्होंने कहा, 'हम साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन से मिले और ऐसा हुआ।' मैं हैरान रह गया। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा।

पीएम मोदी ने उनसे कहा, "हमेशा इंसानियत बनाए रखो। इंसानियत और दूसरों के प्रति सहानुभूति बहुत जरूरी है।"

नागार्जुन ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरी मुलाकात खुद पीएम मोदी ने ही शुरू की थी। यह सलाह सुनकर नागार्जुन को लगा कि पीएम मोदी न केवल एक महान नेता हैं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं।

नागार्जुन ने बताया कि यह मुलाकात उनके पिता, अक्किनेनी नागेश्वर राव, के कारण हुई, जिनका जिक्र पीएम मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था।

उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने मेरे पिता, जो भारतीय सिनेमा के दिग्गज थे, उनका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता जैसे लोगों की वजह से आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इतनी मजबूत है।" पीएम ने नागार्जुन से कहा, "हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ और समृद्ध रहें।"

अपने संदेश में नागार्जुन ने कहा, "भारत को आप जैसे इंसान की जरूरत है। मैं देखता हूं कि पीएम मोदी ने अपने निजी जीवन और परिवार की इच्छाओं को देश के लिए बलिदान कर दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य भारत को महान बनाना है।"

पोस्ट के कैप्शन में नागार्जुन ने लिखा, "जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के करीब पहुंच रहे हैं, मैं 2014 में हुई हमारी पहली मुलाकात को याद कर रहा हूं। यह एक प्रेरणादायक, स्नेहभरा और जीवन की सीखों से भरा पल था। उन्हें जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं और प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें और उनका नेतृत्व यूं ही बना रहे।"

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी