नागालैंड की खूबसूरती से प्रभावित हुए मनोज बाजपेयी, कहा- 'यहां हर किसी को एक बार तो जरूर आना चाहिए'

Nov 25, 2025, 04:41 PM

मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। इस सीजन की शूटिंग नागालैंड में हुई, और इस जगह की खूबसूरती ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया है। सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता मनोज बाजपेयी ने नागालैंड के सफर और शूटिंग अनुभव के बारे में बातें की।

उन्होंने बताया कि यह शूटिंग उनके लिए सिर्फ काम नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए एक नया अनुभव और सीखने का अवसर भी था।

मनोज बाजपेयी ने कहा, ''नागालैंड की सुंदरता को शब्दों में बताना मुश्किल है। मैं पहली बार देश के इस हिस्से में गया था। यहां बिताया गया समय बेहद खास है। शूटिंग का हर दिन मेरे लिए नई चीजें लेकर आया। यहां के लोग, खाना, संस्कृति और हर अनुभव में जो गर्मजोशी और सादगी थी, वह दिल को छू गई। यह एक ऐसा राज्य है, जहां आपको प्रकृति और मानव जीवन के बीच अद्भुत संतुलन देखने को मिलेगा।''

अभिनेता ने बताया, ''नागालैंड में दिन की शुरुआत बहुत जल्दी होती है। यहां सुबह साढ़े चार या पांच बजे सूरज ऐसे चमकता है, जैसे सुबह के नौ या दस बज रहे हो। लोग जल्दी उठकर अपने रोजमर्रा के काम में जुट जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि लोग कुदरत के साथ कितने करीब से जुड़कर अपना जीवन जीते हैं।''

मनोज बाजपेयी ने नागालैंड की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह जगह न केवल हरी-भरी है, बल्कि यहां के लोग भी बेहद मिलनसार हैं। ऐसे कम ही स्थान होते हैं जहां मानव जीवन और प्राकृतिक वातावरण इतने खूबसूरती से संतुलित रूप में मौजूद हों। यहां हर किसी को जिंदगी में एक बार तो जरूर आना चाहिए, ताकि वे खुद इस प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कर सकें।

इसके साथ ही, मनोज ने वहां के स्थानीय कलाकारों के साथ अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि उनके विचार और सोच बहुत आधुनिक हैं। ये लोग तकनीक, फैशन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काफी आगे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ काम करना और बातचीत करना एक अलग ही अनुभव था।

