मनोरंजन

नए अंदाज में लौट रहा 'शक्तिमान', पॉकेट एफएम ने लॉन्च की 40 एपिसोड की ऑडियो सीरीज

Nov 10, 2025, 11:45 AM

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। बचपन के कई यादगार टीवी शो हमारे जीवन में खास जगह रखते हैं और उनमें से एक सबसे लोकप्रिय शो था 'शक्तिमान'। 1997 में पहली बार प्रसारित हुए इस टीवी शो न केवल बच्चों बल्कि युवाओं और परिवारों के बीच बेहद खास जगह बनाई थी। अब यह शो 'शक्तिमान रिटर्न्स' के नाम से वापस आ रहा है।

शक्तिमान बच्चों के लिए सिर्फ एक सुपरहीरो नहीं था, बल्कि उसने सच्चाई, साहस और निस्वार्थ भाव जैसी सीखें भी लोगों को दी। उस समय के दर्शकों के लिए शक्तिमान एक प्रेरणा स्रोत बन गया था, और उसके किरदार के पीछे की कहानी, उसकी शक्तियां और उसकी असली पहचान हर किसी को रोमांचित करती थी।

अब यह शो नई तकनीक और नए अंदाज के साथ वापस आ रहा है। इस बार यह केवल टीवी पर नहीं, बल्कि ऑडियो सीरीज के रूप में होगा।

पॉकेट एफएम ने 'शक्तिमान रिटर्न्स' की 40 एपिसोड की ऑडियो सीरीज लॉन्च की है, जिसमें मुकेश खन्ना ने फिर से शक्तिमान की भूमिका निभाई है।

इस बार में मुकेश खन्ना ने कहा, ''इस शो का उद्देश्य हमेशा बच्चों और युवाओं को सकारात्मक संदेश देना रहा है। जब पॉकेट एफएम ने मुझसे इस नए प्रोजेक्ट के लिए संपर्क किया, तो मुझमें यह देखने की उत्सुकता बढ़ी कि शक्तिमान की कहानी ऑडियो में कैसी होगी।''

उन्होंने बताया कि इस कहानी को नए फॉर्मेट में बेशक पेश किया जा रहा है, लेकिन शक्तिमान का मूल संदेश पुराने की तरह ही है।

मुकेश खन्ना ने खुशी जताई कि शक्तिमान की असली भावना अब भी बनी हुई है और यह नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा, ''अब शक्तिमान एक नई आवाज में नई पीढ़ी तक अपनी प्रेरणा पहुंचाएगा।''

शो के लॉन्च के अवसर पर एक मजेदार ब्रांड वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में 90 के दशक के प्रसिद्ध बॉलीवुड खलनायक जैसे गुलशन ग्रोवर, शहजाद खान, रंजीत, शहबाज खान और सुरेंद्र पाल शक्तिमान की वापसी से डरते हुए दिखाई देते हैं।

'शक्तिमान' 13 सितंबर 1997 से 27 मार्च 2005 तक डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ था।

मुकेश खन्ना ने खुद शक्तिमान और असली पहचान 'पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री' की भूमिका निभाई थीं।

इस शो में गंगाधर एक सामान्य फोटोग्राफर था, जो अखबार 'आज की आवाज' में काम करता था, लेकिन शक्तिमान बनते ही वह सुपरहीरो की शक्तियों के साथ लोगों की मदद करता था।

