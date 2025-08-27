‘नो फिल्टर नेहा’ पॉडकास्ट का किस्सा, जब नेहा धूपिया ने लीक से हटकर सोचा

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। नेहा धूपिया बॉलीवुड और भारतीय मनोरंजन जगत का एक जाना-माना नाम हैं। उनका जन्म 27 अगस्त 1980 को कोच्चि, केरल में हुआ था। उनके पिता, कमांडर प्रताप सिंह धूपिया, भारतीय नौसेना में थे और उनकी मां, मंजीत धूपिया, एक गृहिणी हैं।

नेहा ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया और साल 2002 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता। इसके बाद वे मिस यूनिवर्स 2002 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने गईं, जहां वे टॉप 10 फाइनलिस्ट में शामिल हुईं। यहीं से उन्हें ग्लैमर इंडस्ट्री में पहचान मिली।

नेहा धूपिया ने बॉलीवुड में 2003 में फिल्म 'कयामत : सिटी अंडर थ्रेट' से डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें 'जूली', 'शीशा', 'क्या कूल हैं हम', और 'चुप चुप के' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं।

फिल्मों के साथ ही उन्होंने अपना खुद का एक पॉडकास्ट भी शुरू किया। इसका नाम ‘नो फिल्टर नेहा’ है। यह आज भले ही बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसे शुरू करने का किस्सा काफी अनोखा है।

2016 में जब नेहा ने इस पॉडकास्ट को शुरू करने का फैसला किया, तब भारत में पॉडकास्टिंग का कोई चलन नहीं था। अधिकतर लोग यह मानते थे कि मनोरंजन का मतलब सिर्फ वीडियो है और कोई भी सिर्फ ऑडियो शो नहीं सुनेगा।

जब नेहा ने अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के लोगों से यह आइडिया शेयर किया, तो उन्हें कई तरह के रिएक्शन मिले। कोई कहता, "यह आइडिया फ्लॉप हो जाएगा," तो कोई कहता, "इसे कौन सुनेगा?" लोगों ने उनको इसे न करने के बहुत से कारण गिनाए।

लेकिन, नेहा को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। वह जानती थीं कि भारत में, जहां इंटरव्यू के दौरान अक्सर सवाल-जवाब बहुत नियंत्रित होते हैं, वहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहां सेलेब्रिटी बिना किसी फिल्टर के खुलकर बात कर सकें।

उन्होंने मशहूर हस्तियों को अपने पॉडकास्ट पर लाने के लिए राजी किया। जब पहला एपिसोड रिकॉर्ड हुआ, तो कुछ कलाकारों को भी यह अजीब लगा कि वे सिर्फ बोल रहे हैं और कैमरा नहीं है। लेकिन, धीरे-धीरे, उन्होंने इस फॉर्मेट को एन्जॉय करना शुरू कर दिया।

इस पॉडकास्ट की सफलता ने साबित कर दिया कि नेहा ने सही सोचा था। ‘नो फिल्टर नेहा’ भारत के सबसे सफल पॉडकास्ट में से एक बन गया। इस पॉडकास्ट ने न सिर्फ नेहा को एक नई पहचान दी, बल्कि यह भी साबित किया कि अगर आप अपने आइडिया पर विश्वास करते हैं, तो आप लीक से हटकर भी सफलता पा सकते हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम