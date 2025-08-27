मनोरंजन

'नो एंट्री' का बिपाशा बसु वाला रोल लारा दत्ता को हुआ था ऑफर, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 27, 2025, 04:51 AM

मुंबई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। साल 2005 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ‘नो एंट्री’ ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। इसे आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की थी।

इसमें सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान, बिपाशा बसु, लारा दत्ता, ईशा देओल, सेलिना जेटली और बोमन ईरानी समेत अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को रिलीज हुए 20 साल हो चुके हैं।

इस मौके पर फिल्म की एक्ट्रेस लारा दत्ता ने खुलासा किया है कि बिपाशा वाले रोल के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया था।

इस फिल्म की एक फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "नो एंट्री के 20 साल पूरे हो गए। समय कितनी तेजी से गुजरता है। यह फिल्म हमेशा मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक रहेगी। कॉमेडी में मेरा पहला कदम, मुझे वह रोल मिला था, जो बाद में बिपाशा ने निभाया था। मुझे याद है कि मैंने अनीस बज्मी से कहा था कि काजल का किरदार मेरे अब तक के सबसे अलग किरदारों में से एक है और मुझे एक बेहद शक्की, बड़बोली, पंजाबी पत्नी का किरदार निभाने के लिए खुद को कड़ी चुनौती देनी होगी। हैरानी की बात है कि मैंने उस किरदार को पूरी तरह से अपनाया और उसे निभाते हुए मुझे बहुत मजा आया।''

इसी पोस्ट में एक्ट्रेस ने सारे सह कलाकारों को धन्यवाद भी कहा है। एक्ट्रेस ने बताया कि फरदीन खान ने भी इसे अच्छे से निभाया और ईशा देओल और सेलिना के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। सलमान खान के साथ पहली बार वो फिल्म में काम कर रही थीं और उनके साथ काम करने को लेकर थोड़ी नर्वस थीं।

कुछ दिनों पहले अनीस बज्मी ने बताया था कि इस फिल्म का पार्ट 2 बन रहा है। जब अनीस बज्मी से पूछा गया कि फिल्म सिनेमाघरों में कब तक रिलीज हो जाएगी, तब उन्होंने बताया, "अभी इसमें समय लगेगा क्योंकि मुझे फिल्म की कहानी लिखने में लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे। इसके बाद ही हम फिल्म शुरू कर पाएंगे।"

बताया जा रहा है कि इसे नई कास्ट के साथ बनाया जाएगा। अभी कास्ट के बारे में खुलासा नहीं किया गया है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...