Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah : पटना में मुनमुन दत्ता को मिला ढेर सारा प्यार, भावुक हुईं एक्ट्रेस

नई दिल्ली: तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल से घर-घर में फेमस होने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हैं। सीरियल में काम करने के अलावा एक्ट्रेस इवेंट भी करती है।

एक्ट्रेस को अपने जन्मदिन के दिन पटना में फैंस के बीच देखा गया, जिसकी वीडियो एक्ट्रेस ने सोमवार को शेयर की है। वीडियो में एक्ट्रेस फैंस से मिले प्यार को पाकर भावुक हो गई हैं।

मुनमुन दत्ता ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें वह ऑफ व्हाइट ड्रेस में दिख रही हैं और पर्ल की ज्वेलरी कैरी की है। एक्ट्रेस का लुक बहुत ही प्यारा है। इस शानदार लुक के साथ एक्ट्रेस को स्टेज पर फैंस के साथ मस्ती करते देखा गया। वीडियो में एक्ट्रेस स्टेज पर ठुमके लगा रही हैं और हजारों की भीड़ एक्ट्रेस के नाम की ही हूटिंग कर रही है। फैंस का इतना सारा प्यार पाकर एक्ट्रेस खुशी से गदगद हो गई हैं।

एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा,"पटना में एक कामकाजी जन्मदिन वाला दिन... मैं पहली बार इस शहर में आई हूं और मुझे दिखाए गए उत्साह और प्यार से अभिभूत हूं.. बहुत-बहुत आभार।"

मुनमुन दत्ता ने अपनी मां के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज पोस्ट की थीं। फोटोज में एक्ट्रेस अपनी मां के साथ केक कटिंग कर रही हैं। एक्ट्रेस ने बहुत सिंपल तरीके से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया।

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस कई सालों से 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल के साथ काम कर रही हैं। एक्ट्रेस ने फिल्मों में हाथ आजमाया है, जिसमें हॉलिडे और मुंबई एक्सप्रेस शामिल हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत 'हम सब बराती' नाम के टीवी सीरियल से की, लेकिन उन्हें असल पहचान 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से ही मिली, जहां जेठालाल और बबीता जी की जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया।