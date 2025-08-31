मनोरंजन

Sanjay Chel Fraud Case: फर्जी आरटीओ चालान के बहाने फिल्म निर्देशक संजय छेल से ठगी, मामला दर्ज

Aug 31, 2025, 11:36 AM
मुंबई: फिल्म निर्देशक और लेखक संजय छेल से ऑनलाइन ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, अज्ञात लोगों ने फर्जी आरटीओ चालान का हवाला देकर लगभग 99,989 रुपए की ठगी कर ली।

इस मामले में फिल्म निर्देशक और लेखक की शिकायत पर अंबोली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मुंबई पुलिस के मुताबिक, यह घटना 4 जुलाई को घटी, जब संजय छेल अपने निवास खेरवाड़ी सोसायटी, चार बंगला, अंधेरी (पश्चिम) में मौजूद थे। इसी दौरान उन्हें दो अनजान मोबाइल नंबरों से कॉल और मैसेज प्राप्त हुए। कॉल करने वालों ने खुद को आरटीओ विभाग का अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके नाम पर एक नया ट्रैफिक चालान जारी किया गया है। ठगों ने संजय छेल को चालान संबंधी लिंक भेजकर तत्काल जानकारी भरने का दबाव बनाया।

डर और भ्रम की स्थिति में संजय छेल ने मोबाइल पर आए लिंक के अनुसार जानकारी भर दी। इसके बाद उनके बैंक खाते से 99,989 रुपए की राशि धोखे से अज्ञात व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर हो गई।

इस मामले में संजय छेल की शिकायत पर 29 अगस्त 2025 को अंबोली पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएमएस) की धारा 318 (4) तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (क) और 66 (ड) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अंबोली पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सायबर सेल की मदद ली जा रही है। फिलहाल पुलिस संबंधित मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जानकारी जुटाकर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

 

 

