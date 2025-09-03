मनोरंजन

Mumbai Cha Seth Ganpati : ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के सेट पर पहुंचे मुंबई चा सेठ, कलाकारों ने लिया बप्पा का आशीर्वाद

मुंबई चा सेठ गणपति ‘तारक मेहता’ सेट पर पहुंचे, कलाकारों ने की आरती
Sep 03, 2025, 03:34 AM
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के सेट पर पहुंचे मुंबई चा सेठ, कलाकारों ने लिया बप्पा का आशीर्वाद

मुंबई: मुंबई में पहली बार डबल-डेकर बस में विराजमान 'मुंबई चा सेठ' की सवारी ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के सेट पर पहुंची। यहां पर सीरियल के सारे लोगों ने गणपति बप्पा की आरती उतारी और उनका आशीर्वाद लिया।

सीरियल के प्रोड्यूसर असित मोदी ने बताया कि उन्हें क्या समस्या है, जिसे हल करने के लिए उन्होंने बप्पा को कहा है।

बताया जा रहा है कि भारत में पहली बार गणपति बप्पा एक विशेष खुली डबल-डेकर बस में सवार होकर पूरे मुंबई में यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जब उनकी सवारी गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंची तो उस दौरान सीरियल के कलाकारों ने आईएएनएस से विशेष बातचीत की।

यहां पर जब दिलीप जोशी और असित मोदी से पूछा गया कि ‘क्या गणपति बप्पा ने आपकी कोई समस्या हल की है?’

दिलीप जोशी ने इसका जवाब देते हुए आईएएनएस से कहा, "हम अपनी निजी समस्याओं को इस तरह लाइव टेलीविजन पर कैसे साझा कर सकते हैं? हमने अपनी समस्याएं बप्पा को और उनके वाहन मूषक के कान में बता दी हैं।"

तभी 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के निर्माता असित मोदी बोल पड़ते हैं, "अब शो में दया भाभी को वापस आना चाहिए, हमने यह समस्या बप्पा को बता दी है।"

वहीं सचिन श्रॉफ ने कहा कि उन्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। वो बप्पा का दर्शन करके बहुत खुश हैं।

बता दें कि रेड चेरी एंटरटेनमेंट के केयूर सेठ हर साल गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत जोश के साथ मनाते आए हैं। उन्होंने ही डबल डेकर बस में 'मुंबई चा सेठ' को विराजमान कर लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। मुंबई चा सेठ 2025 की थीम निराली है। इस बार भारत की पहली खुली डबल-डेकर बस "हाईजैक 2.0" में सवार होकर मुंबई चा सेठ मुंबई की गलियों और सड़कों पर अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं।

अब तक महेश मांजरेकर, सुनील गावस्कर, गणेश आचार्य, अभिनेत्री अंकिता दवे सहित कई सिलेब्रिटीज डबल-डेकर बस में विराजमान मुंबई चा सेठ के दर्शन करने आ चुके हैं।

 

 

