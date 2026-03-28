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Mumait Khan Story : मौत को मात देकर वापस आई मुमैत खान आज जी रहीं गुमनाम जिंदगी, रातों-रात मिला था 'देख ले' गर्ल का टाइटल

दिमागी चोट के बाद 7 साल का ब्रेक, अब मुमैत खान ने बदली जिंदगी की राह
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 28, 2026, 10:07 AM
मौत को मात देकर वापस आई मुमैत खान आज जी रहीं गुमनाम जिंदगी, रातों-रात मिला था 'देख ले' गर्ल का टाइटल

मुंबई: हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं, जिन्होंने अपने डांस मूव्स से दर्शकों का दिल धड़का दिया था, लेकिन जब बात फुर्ती, कातिलाना अदाएं, और बेजोड़ एनर्जी की होती है, तो मुमैत खान का नाम सबसे पहले जेहन में आता है।

मुमैत खान को उनके असली नाम से कहीं ज्यादा 'देख ले गर्ल' के रूप में पहचाना जाता है। वह भारतीय सिनेमा की उन कलाकारों में से एक हैं, जिन्होंने पर्दे पर चंद मिनटों की मौजूदगी से भी पूरी फिल्म का माहौल बदलने का सामर्थ्य दिखाया। हालांकि, आज मुमैत खान कहां हैं और किस हाल में हैं, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

मुमैत खान ने छोटी उम्र से ही परिवार की मदद करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और 18 साल की उम्र में 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' में 'देख ले' आइटम गर्ल बनकर युवाओं की रातों की नींद उड़ा दी थी। इस गाने ने रातों-रात मुमैत को फेमस कर दिया और अन्य क्षेत्रीय सिनेमा में एंट्री के दरवाजे खोल दिए, लेकिन एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी बदलकर रख दी।

बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स ने उन्हें 7 साल तक काम से दूरी बनाने के लिए कहा था। इन सात सालों में फिल्म इंडस्ट्री क्या दर्शकों ने भी उन्हें भुला दिया। दरअसल, साल 2016 में मुमैत की एक दुर्घटना में दिमाग की नसें फट गईं। अभिनेत्री 15 दिन कोमा में रही और जब उन्हें होश आया तो शरीर साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने उन्हें सात साल तक किसी तरह का शारीरिक और मानसिक काम न करने की सलाह दी। यही कारण रहा कि मुमैत धीरे-धीरे सिनेमा से गायब हो गई।

एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में अपना सफर शुरू करने वाली मुमैत आज भले ही सिनेमा से दूर हैं लेकिन आज एक सफल बिजनेस वीमेन बन चुकी है। वे खुद की मेकअप और हेयर ट्रेनिंग एकेडमी चलाती है। अभिनेत्री का सोशल मीडिया मेकअप और डांस वीडियो से भरा है। उनकी एड शूटिंग की कई वीडियो देखने को मिल जाएगी, लेकिन वे फिलहाल सिनेमा से कोसो दूर है।

मुमैत ने दक्षिण भारतीय सिनेमा (तेलुगु, तमिल) में अपना परचम लहराया था और दक्षिण सिनेमा में कई बेहतरीन आइटम नंबर दिए थे। उन्होंने पोकिरी, मैसम्मा आईपीएस, 'मगधीरा', अरिंदम जैसी हिट फिल्मों में काम किया था।

--आईएएनएस

 

 

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