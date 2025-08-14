Mukesh Rishi Salaakar Role: मुकेश ऋषि ने 'सलाकार' को क्यों चुना? एक्टर ने किया इसका खुलासा

मुंबई: वेब सीरीज 'सलाकार' लोगों को पसंद आ रही है। इसमें एक भारतीय जासूस की कहानी है जो पाकिस्तान में एक मिशन पर है। जियो-हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस सीरीज में प्रतिभाशाली कलाकार मुकेश ऋषि ने जरनल जिया-उल-हक का रोल प्ले किया है।

उन्होंने क्यों ये सीरीज की, इसके बारे में आईएएनएस को बताया। मुकेश ऋषि ने कहा कि उन्हें 'सलाकार' की कहानी काफी पसंद आई थी। इसलिए उन्होंने इसके किरदार के लिए हामी भरी। एक्टर ने कहा, "जब मैंने कहानी सुनी, तो मुझे ये बहुत पसंद आई। इसके लिए जिस तरह की रिसर्च और तैयारी डायरेक्टर फारूक कबीर ने की, उसने मुझे सीरीज में काम करने को बाध्य कर दिया। उनका प्रोफेशनलिज्म और इसमें पूरे मन से लगे रहना ही मुझे इस प्रोजेक्ट की ओर ले गया।"

अपने किरदार जिया-उल-हक के बारे में भी उन्होंने बात की और बताया कि कैसे उन्होंने इस रोल के लिए तैयारी की। उन्होंने कहा, "मैंने कुछ रिसर्च ऑनलाइन की। साथ में मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूं, मुझे सेना की भी थोड़ी बहुत जानकारी है, इन दोनों ने ही मुझे किरदार को समझने और उसके लिए तैयार होने में मदद की।"

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी चरित्र के लुक का असर भी उसके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। एक्टर ने कहा, "इस किरदार के लिए एक खास गेट-अप और ड्रेस-अप था, और चूंकि मेरा किरदार पाकिस्तान से है, इसलिए हमने ऑनलाइन उपलब्ध तस्वीरें देखीं और उनके हाव-भाव वाले हिस्से के बारे में जाना।"

जब उनसे पूछा गया कि इस सीरीज का कौन सा पार्ट उन्हें सबसे अधिक पसंद आया, तो एक्टर ने कहा, "इतने सालों तक काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसका हर एपिसोड कमाल का है। कहानी को लंबा नहीं बस उतना होना चाहिए कि दर्शक उसे इंजॉय कर सकें।"

मुकेश ऋषि ने ये भी कहा कि 'सलाकार' की पूरी कास्ट के साथ काम करके उन्हें बहुत मजा आया। उन्होंने कहा कि सभी ने अपना बेहतरीन काम किया है।