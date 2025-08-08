मनोरंजन

Mukesh Khanna Patriotic Song: मुकेश खन्ना ने पूछे स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े प्रश्न, बोले- ‘बेहद जरूरी है ‘पहेली गीत 2’

‘पहेली गीत 2’ में मुकेश खन्ना ने युवाओं को क्रांतिकारियों से जोड़ने का अनूठा प्रयास किया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 08, 2025, 01:31 PM
मुकेश खन्ना ने पूछे स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े प्रश्न, बोले- ‘बेहद जरूरी है ‘पहेली गीत 2’

मुंबई: अभिनेता मुकेश खन्ना ने अपने नए देशभक्ति गाने ‘पहेली गीत 2’ के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। देशभक्ति से लबरेज अभिनेता मुकेश खन्ना के हालिया रिलीज गाने ‘पहेली गीत 2’ को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

गीत को हाल ही में मुंबई के स्टार हाउस में लॉन्च किया गया। मुकेश खन्ना ने इस गीत के माध्यम से युवाओं और बच्चों को भारत के गुमनाम क्रांतिकारियों से जोड़ने की कोशिश की है। 'पहेली गीत 2’ में स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और उनके साहसी कार्यों को पहेलियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

गीत में चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, मंगल पांडे और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों की कहानियां हैं, जबकि पहले गीत में झांसी की रानी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव और तुर्रम खान का जिक्र था। गीत को भीष्म इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जहां इसे दर्शकों से खूब सराहना मिल रही है। गाने को 95 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

गाने को आवाज दीपक त्रिपाठी ने, संगीत सूर्या राजकमल ने और कोरियोग्राफ पप्पू खन्ना ने किया है। गीत में मुकेश बच्चों से पहेलियों के जरिए क्रांतिकारियों के नाम पूछते हैं और बच्चे जवाब देते हैं। यह अनूठा अंदाज युवाओं को इतिहास से जोड़ने का प्रयास है।

मुकेश ने कहा, “हम पिछले 10 सालों से जय हिंद अभियान के तहत 7,000 से ज्यादा क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस गीत के जरिए हम नई पीढ़ी को उनके बलिदान की कहानियां बता रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “15 अगस्त हमारे लिए बेहद खास है। यह उन वीरों को याद करने का दिन है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। ऐसे गीत जरूरी हैं, ताकि बच्चे और युवा हमारे इतिहास को जानें।”

इस गीत की सीरीज आगे भी जारी रहेगी। मुकेश खन्ना का एक और देशभक्ति गीत ‘सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा’ 12 अगस्त को रिलीज होने वाला है।

 

Bhishm InternationalPatriotic SongIndian Historyfreedom fightersPahli Geet 2Independence DayMukesh Khanna

Related posts

Loading...

More from author

Loading...