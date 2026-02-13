Mrunal Thakur Movie : मृणाल ने इस खास इंसान को लगाया लगे, शेयर की अपने दिल की बात

मुंबई: अभिनेत्री मृणाल ठाकुर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने शहर में' जल्द रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में अभिनेत्री के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य भूमिका में हैं।

वेलेंटाइन वीक के ज्यादातर दिन अभिनेत्री ने अपने को-स्टार सिद्धांत के साथ लगभग हर दिन स्पेशल सेलिब्रेशन किया है, लेकिन 'हग डे' उन्होंने अपने स्पेशल वन के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन यह कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं बल्कि अभिनेत्री की को-स्टार संदीपा धर हैं।

दोनों ने 'हग डे' बड़े ही खास अंदाज में सेलिब्रेट किया, जो गर्ल पावर और दोस्ती का खूबसूरत उदाहरण है। उन्होंने इसकी तस्वीर शुक्रवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट की। इस तस्वीर में दोनों एक-दूसरे को गले लगाती नजर आईं।

दोनों ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है, जो उनके 'ग्रीन फ्लैग' (कोई अच्छा, सपोर्टिव और पॉजिटिव व्यक्ति) होने का संकेत भी दिखा रहा है। मृणाल ने लिखा, "'हग डे' खत्म होता है, दो सुंदरी के साथ।"

वेलेंटाइन वीक के छठे दिन यानी 12 फरवरी को हर साल हग डे मनाया जाता है। इस दिन कपल या फिर कोई व्यक्ति अपने स्पेशल वन को 'टाइट हग' करके स्पेशल फील करवाते हैं। साथ ही प्यार, अपनापन और इमोशन्स का इजहार करते हैं।

इससे पहले भी मृणाल ने वेलेंटाइन के ज्यादातर दिन सिद्धांत के साथ सेलिब्रेट किए थे, जिसके वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। सबसे ज्यादा रोज डे का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सिद्धांत ने मृणाल के साथ रोज डे अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया था।

वीडियो में मृणाल एक जगह पर हैं, और पीछे से सिद्धांत अचानक अभिनेत्री के पास आकर उनके ऊपर छाता खोलते हैं, तो छाते में लगे हुए सारे गुलाब मृणाल के ऊपर गिर जाते हैं।

फिल्म 'दो दीवाने शहर में' एक इमोशनल और रोमांटिक कहानी है, जिसमें प्यार, रिश्तों और जिंदगी के उतार-चढ़ाव दिखाए गए हैं। रवि उद्यावर द्वारा निर्देशित फिल्म में इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयेशा रजा, संदीपा धर समेत कई कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

