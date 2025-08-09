Mouni Roy Suraj Nambiar: मौनी रॉय ने पति सूरज नांबियार के लिए लिखा रोमांटिक बर्थडे नोट

मनोरंजन

Aug 09, 2025, 02:02 PM
मौनी रॉय ने पति सूरज नांबियार के लिए लिखा रोमांटिक बर्थडे नोट

मुंबई: अभिनेत्री मौनी रॉय ने अपने पति सूरज नांबियार के जन्मदिन पर एक भावुक संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय तब शुरू हुआ, जब वह सूरज से मिलीं।"

मौनी ने इंस्टाग्राम पर सूरज के साथ अपनी रोमांटिक छुट्टियों की कई तस्वीरें शेयर कीं और लिखा कि उन्हें सूरज से बिना किसी वजह के प्यार है।

उन्होंने लिखा, "करीब आठ साल हो गए हैं और अगर कहूं तो यह सब लड़ते-झगड़ते ही बीते हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिख रही हूं। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिना शर्त है, अच्छे दिनों में भी, बुरे दिनों में भी, मुश्किलों में या खुशियों में, बीमारी में और सेहत में भी। तुम मुझे कभी परेशान करते हो, कभी नहीं..."

अभिनेत्री ने कहा कि वह सूरज को जैसे हैं, वैसे ही पूरी तरह प्यार करती हैं, उनकी खूबियों और अलग अंदाज के साथ।

मौनी ने आगे लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, हबी। या तो सब कुछ शानदार होता है या बिल्कुल उल्टा...एक बार फिर जन्मदिन मुबारक हो!"

मौनी ने 2022 में तीन साल के रिश्ते के बाद गोवा के पणजी में पारंपरिक बंगाली और मलयालम रीति-रिवाज़ों से दुबई में रहने वाले बिजनेसमैन सूरज से शादी की। सूरज केरल से ताल्लुक रखते हैं।

अभिनेत्री की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सलाकार' एक जासूसी थ्रिलर है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और आपको ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहां वफादारी ही सबसे बड़ी ताकत है, चुप्पी भी मायने रखती है, और एक इंसान का अतीत पूरे देश का भविष्य बदल सकता है।

फारुक कबीर के बनाए गए इस शो में नवीन कस्तूरिया, मुकेश ऋषि, पूर्णेन्दु भट्टाचार्य, अश्वथ भट्ट और सूर्या शर्मा भी नजर आते हैं। यह कहानी दो समय-कालों 1978 और 2025 में दिखाई गई है।

मौनी ने पहले कहा था कि उनका किरदार सिर्फ बहादुर नहीं है, बल्कि वह जटिल, संघर्ष करने वाला और बेहद लचीला भी है।

मौनी ने कहा, "यह मेरे अब तक के सबसे भावुक किरदारों में से एक है। मेरा किरदार न सिर्फ बहादुर है, बल्कि जटिल, अंदर से संघर्षशील और बहुत लचीला भी है। वह एक खतरनाक क्षेत्र में काम करती है, लेकिन अपने हर फैसले में अपने निजी दर्द और इतिहास को भी साथ लेकर चलती है। ट्रेलर में कहानी की परतों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखता है और मैं ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करती हूं, जो गहराई से सोचने की हिम्मत रखता है।"

'सलाकार' जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। इस सीरीज का निर्माण स्फीयर ऑरिजिंस और माहिर फिल्म्स ने किया है।

 

