मनोरंजन

Mohit Suri Saiyara: 'सैयारा' बनाने वाले मोहित सूरी ने बताया क्यों 'आशिकी-2' के लिए संगीतकार मिलना बहुत मुश्किल था

'सैयारा' का धमाल: मोहित सूरी की फिल्म ने 500 करोड़ का आंकड़ा छुआ
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 10, 2025, 06:05 AM
'सैयारा' बनाने वाले मोहित सूरी ने बताया क्यों 'आशिकी-2' के लिए संगीतकार मिलना बहुत मुश्किल था

मुंबई:  फेमस डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इसने 500 करोड़ रुपये से अधिक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। इसके गाने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। मोहित सूरी ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर बहुत सोच समझ कर फिल्म और इसका म्यूजिक तैयार किया।

मोहित और यशराज फिल्म्स अपने संगीत के लिए जाने जाते हैं। सैयारा के लिए जब उन्हें साइन किया गया तो क्या उन पर दोनों विरासतों को निभाने और एक चार्टबस्टर एल्बम देने का दबाव था? इस पर विस्तार से मोहित सूरी ने एक स्पेशल इंटरव्यू में आईएएनएस से बात की।

मोहित ने कहा कि उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं था, लेकिन वे सचेत थे। ऐसा ही कुछ 'आशिकी-2' के साथ भी हुआ था। उसे बनाने में थोड़ा दबाव उन्होंने झेला, मगर आसानी से उसे पार भी पा लिया और एक हिट एलबम भी दी।

मोहित सूरी ने आईएएनएस से कहा, "मैं अक्सर इस दबाव को लेना पसंद नहीं करता, खासकर किसी और चीज के लिए। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था और संगीत के क्षेत्र में ‘विशेष फिल्म’ बैनर के साथ काम कर रहा था, तब भी मेरे साथ यही समस्या थी। फिर जब मैं 'आशिकी 2' बना रहा था, तो मुझ पर 'आशिकी' के अनुरूप काम करने का पूरा दबाव था। इसलिए कोई भी जाना-माना निर्देशक वास्तव में इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था।"

उन्होंने आगे कहा, "और अंत में, जब आप ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस समय जो करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा कि फिल्म का एक डायलॉग है, 'मैंने इस बारे में नहीं सोचा कि अतीत में क्या हुआ था या क्या होने वाला है।' आपको आज के लिए म्यूजिक बनाना होता है। इसलिए मैंने ऐसा करने का फैसला किया।"

मोहित कहते हैं, हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव आए और फिर भी हमने जो बनाया है, उसे बनाने में कामयाब रहे। लेकिन मैं वाईआरएफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे उस तरह संगीत बनाने दिया जैसा मैं आमतौर पर करता हूं। यह पहली बार है जब वे कई संगीतकारों और कई लेखकों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यह सबसे अच्छी बात है। मेरे निर्माताओं ने मेरी समझ को समझा और मुझे वैसा ही रहने दिया। ऐसा करने के लिए, आप जानते हैं, बहुत सोच-विचार और बहुत विनम्रता की जरूरत होती है।

 

Saiyara movieBollywood HitsYRF MusicFilm Industry NewsChartbuster SongsBollywood Box OfficeMohit Suri

Related posts

Loading...

More from author

Loading...