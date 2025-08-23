मनोरंजन

Mohanlal Hridayapoorvam Release Date: सेंसर बोर्ड ने मोहनलाल की 'हृदयपूर्वम्' को दिया 'यू' सर्टिफिकेट, फिल्म जल्द होगी रिलीज

मोहनलाल की ‘हृदयपूर्वम्’ 28 अगस्त को रिलीज, सेंसर बोर्ड से मिला यू सर्टिफिकेट
Aug 23, 2025, 02:31 PM
सेंसर बोर्ड ने मोहनलाल की 'हृदयपूर्वम्' को दिया 'यू' सर्टिफिकेट, फिल्म जल्द होगी रिलीज

चेन्नई: साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्म 'हृदयपूर्वम्' को केन्द्रिय केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड (सीबीएफसी) ने 'यू' सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है।

मोहनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म का पोस्टर पोस्ट किया, जिस पर 'सैनसर्ड क्लिन यू' लिखा था। अभिनेता ने इसके कैप्शन में लिखा, "दिल से बनाई गई फिल्म 'हृदयपूर्वम्' रिलीज के लिए तैयार है।"

फिल्म का संगीत जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर जस्टिन प्रभाकरन ने तैयार किया है। उन्होंने भी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि बैकग्राउंड स्कोर और फाइनल मिक्सिंग पूरी हो चुकी है। कैप्शन में लिखा, "'हृदयपूर्वम्' बैकग्राउंड स्कोर और फाइनल मिक्स पूरा हो गया है। इस फिल्म के लिए मुझे चुनने के लिए सत्यन सर का शुक्रिया। साथ ही, मोहनलाल सर, म्यूजिकल टीम और सभी गायकों को धन्यवाद।"

फिल्म को लेकर दर्शकों में पहले से ही काफी उत्साह है। हाल ही में रिलीज हुए टीजर ने इस उत्साह को और भी बढ़ा दिया है। टीजर में एक मजेदार सीन है जहां मोहनलाल एक नॉन-मलयालम फैन से बात करते हैं जो अभिनेता फहाद फासिल (फाफा) का बहुत बड़ा प्रशंसक होता है।

टीजर में वह युवक मोहनलाल से पूछता है कि वह कहां से हैं, जिस पर मोहनलाल जवाब देते हैं, "केरल।" युवक कहता है, "ओह नाइस!" और फिर उन्हें प्रसाद देता है। वह बताता है कि उसे मलयालम फिल्में पसंद हैं लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बॉलीवुड स्टाइल की है। फिर वह फहाद फासिल की तारीफों के पुल बांधता है और कहता है, "आई लव फाफा मैन!" जब मोहनलाल पूछते हैं, "फाफा?" तो वह जवाब देता है, "बढ़िया, कुम्बलंगी नाइट्स... क्या एक्टिंग है!" मोहनलाल उन्हें सीनियर एक्टर्स के बारे में याद दिलाते हैं, लेकिन युवक कहता है, "नो नो! ओनली फाफा!" जिस पर मोहनलाल चुपचाप प्रसाद लौटाकर चले जाते हैं।

इस मजेदार टीजर से साफ है कि फिल्म हास्यप्रधान होगी।

निर्देशक सत्यन अंथिकाड की गिनती मलयालम सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित निर्देशकों में होती है। उन्होंने मोहनलाल के साथ पहले भी कई यादगार फिल्में दी हैं, जिससे इस फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। फिल्म की स्टारकास्ट में मोहनलाल के अलावा मालविका मोहनन, संगीता, सिद्धिक, निशान, बाबूराज, लालू एलेक्स, जनार्दनन और संगीत प्रताप शामिल हैं।

तकनीकी टीम की बात करें तो कहानी अखिल सत्यन ने लिखी है और संवाद व स्क्रीनप्ले सोनू टीपी का है। सिनेमैटोग्राफी अनु मोठे दात ने की है और फिल्म का निर्माण एंटनी पेरुंबवूर ने किया है।

‘हृदयपूर्वम्’ 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

 

