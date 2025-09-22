मनोरंजन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर दी बधाई

मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, देशभर से शुभकामनाएँ
Sep 22, 2025, 07:57 AM
अमरावती: मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को भारत के सबसे बड़े फिल्म सम्मान, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर पूरे देश से बधाइयों का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी।

चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिनेता की एक तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट में लिखा, ''दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल की अद्भुत कला, अभिनय, निर्देशन और निर्माण क्षेत्र में उनके योगदान का सही सम्मान है। उनका काम भारतीय सिनेमा को समृद्ध करता है। उन्होंने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है।''

नायडू से पहले उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भी मोहनलाल को शुभकामनाएं दी। पवन खुद भी एक तेलुगु फिल्म अभिनेता है।

पवन कल्याण ने कहा, "मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भारत सरकार ने मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। वह हमेशा नेचुरल एक्टिंग को प्राथमिकता देते हैं और उन्होंने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं। वह अब तक पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं, जो उनके अभिनय कौशल का प्रमाण है।"

पवन कल्याण ने आगे कहा कि हालांकि मोहनलाल ने गिनी-चुनी तेलुगु फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी डब की गई फिल्में तेलुगु दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई हैं। 'इद्दारु', 'कंपनी' और 'जनता गरगा' जैसी फिल्मों ने उन्हें तेलुगु सिनेप्रेमियों के बीच भी खास पहचान दिलाई है।

उन्होंने कामना की कि मोहनलाल भविष्य में और भी कई बड़े सम्मान हासिल करें।

इस अवसर पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी मोहनलाल को बधाई दी। उन्होंने अपने 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, ''मोहनलाल का भारतीय सिनेमा में योगदान कभी न भुलाया जा सकेगा और उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें सबसे अलग बनाती है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर सफलता की कामना करता हूं।''

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार चिरंजीवी और लोकप्रिय अभिनेता जूनियर एनटीआर ने भी मोहनलाल को बधाई दी। चिरंजीवी ने उन्हें 'लालेट्टन' कहकर संबोधित करते हुए लिखा कि उनका फिल्मी सफर और यादगार प्रदर्शन भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाते हैं। वहीं जूनियर एनटीआर ने मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का एक सच्चा प्रतीक बताया और कहा कि यह पुरस्कार उन्हें पूरी तरह से शोभा देता है।

 

