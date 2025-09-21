Dadasaheb Phalke Award : मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित

नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर दी। मोहनलाल को यह पुरस्कार 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।

मंत्रालय ने इस पोस्ट में लिखा, “भारत सरकार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि मोहनलाल को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मोहनलाल की असाधारण सिनेमाई यात्रा ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। इस महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उनकी अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा और अथक समर्पण ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक स्वर्णिम मापदंड स्थापित किया है। यह पुरस्कार 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।”

घोषणा होने के बाद से ही मोहनलाल के फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर खूब बधाई दे रहे हैं।

पिछले साल दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके मोहनलाल साढ़े चार दशकों से भी अधिक समय से दर्शकों को अपने अभिनय से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। मलयालम से लेकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक में उनका जलवा देखने को मिला है। मोहनलाल ने अपने करियर में 400 से अधिक किरदारों को जीवंत किया है और हर किरदार ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

21 मई 1960 को केरल में जन्मे मोहनलाल ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म ‘थिरानोत्तम’ से की थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया है।

मोहनलाल को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें पद्मश्री (2001) और पद्मभूषण (2019) पुरस्कार शामिल हैं। उनके फैंस उन्हें प्यार से लालजी कहते हैं। 2009 में मोहनलाल भारतीय फिल्म उद्योग में पहले अभिनेता बने, जिन्हें प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया।