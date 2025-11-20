Mithoon Live Concert : 'मुंबई ने मेरे करियर को गढ़ने में निभाई अहम भूमिका', 7 दिसंबर को शहर में लाइव कॉन्सर्ट करने जा रहे मिथुन

मुंबई: मशहूर संगीतकार मिथुन अपनी गहरी, दिल छू लेने वाली धुनों और फिल्मों को खास संगीत देने के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय से उनके शानदार गीतों ने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है, और अब वह मुंबई में एक लाइव शो करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा आयोजन है जिसमें लोग उनके संगीत को बेहद करीब से महसूस कर पाएंगे।

मिथुन का लाइव शो 7 दिसंबर को होने जा रहा है। यह खास कार्यक्रम उनके इंडिया टूर 2026-2027 की आधिकारिक शुरुआत भी है। यह टूर उनकी मेहनत, उनकी सोच और सालों में हुई उनकी तरक्की का जश्न है। कलाकार के रूप में उन्होंने हमेशा संगीत को नया नजरिया दिया है, और इसी नजरिए को वह इस टूर में लोगों तक नए अंदाज में पेश करेंगे।

मुंबई में होने वाला यह पब्लिक शो शहर के लोकप्रिय जगह डबलिन स्क्वेयर में आयोजित किया जाएगा। शो को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्शक खुद को प्रदर्शन का हिस्सा महसूस करें। यह करीब दो घंटे लंबा कॉन्सर्ट होगा, जिसमें मिथुन अपने कई सुपरहिट और दिल को छू लेने वाले गानों पर परफॉर्म करेंगे।

इनमें 'धुन,' 'हमदर्द,' 'तुझे कितना,' 'वो लम्हे वो बातें,' 'तुम ही हो,' 'आदत,' 'सनम रे,' 'बंजारा,' 'बीते लम्हें,' और 'फिर भी तुमको चाहूंगा' जैसे गाने शामिल हैं। इन गानों ने हर श्रोता की जिंदगी में भावनात्मक छाप छोड़ी है, और इन्हें लाइव सुनना दर्शकों के लिए एक अनोखा अनुभव होगा।

मिथुन ने शो की तैयारी को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, ''मैं चाहता हूं कि यह शाम सभी के लिए खास हो। मेरा मकसद ऐसा माहौल बनाना है, जहां दर्शकों को लगे कि जैसे सब एक ही कमरे में बैठे हों, एक ही हवा में सांस ले रहे हों और संगीत की भावनाओं को साथ जी रहे हों।''

उन्होंने आगे कहा, ''मुंबई ने मेरे करियर और व्यक्तित्व को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह शहर मुझे अनुशासन, अनुभव, अवसर और पहचान देता आया है। मेरे लिए यह कार्यक्रम बेहद खास है, क्योंकि इतने सालों बाद मैं अपने शहर में एक बड़े स्तर का पब्लिक शो करने जा रहा हूं।''

--आईएएनएस