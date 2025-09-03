मनोरंजन

Mirai Trailer Rajinikanth Reaction : 'मिराय' का ट्रेलर देख खुश हुए रजनीकांत, मांचू मनोज ने जताया आभार

रजनीकांत ने ‘मिराय’ ट्रेलर की तारीफ की, 12 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म
Sep 03, 2025, 03:38 AM
'मिराय' का ट्रेलर देख खुश हुए रजनीकांत, मांचू मनोज ने जताया आभार

मुंबई: साउथ इंडस्ट्री में इन दिनों 'मिराय' की खूब चर्चा है। हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर दर्शकों में उत्सुकता का माहौल बन गया है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन और एडवेंचर ने लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। फिल्म 'हनुमान' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद दर्शकों की इस फिल्म से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं।

'मिराय' का ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की तो कुछ ने इसमें और सुधार की गुंजाइश बताई है। हालांकि, फिल्म को एक खास पहचान तब मिली जब साउथ सिनेमा के लीजेंड सुपरस्टार रजनीकांत ने खुद इसका ट्रेलर देखा और सराहना की। यह जानकारी फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे अभिनेता मांचू मनोज ने दी है।

मांचू मनोज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें रजनीकांत मोबाइल पर ट्रेलर देखते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर प्रभावित भी दिख रहे हैं।

इन तस्वीरों के साथ मांचू मनोज ने एक भावुक कैप्शन भी दिया, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार रजनीकांत का धन्यवाद किया और अपने को-स्टार सिवा कार्तिकेयन को भी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने तमिल दर्शकों और अपने समर्थकों का आभार जताया।

उन्होंने लिखा, "मिराई' का ट्रेलर देखने के बाद हमारी प्रशंसा करने के लिए सुपरस्टार रजनीकांत का हार्दिक धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई सिवा कार्तिकेयन को अपार सफलता की शुभकामनाएं। तमिलनाडु के लोगों और मीडिया को उनके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इस फिल्म के शुरुआती प्रचार में भी खूब साथ दिया है।"

बता दें कि 'मिराय' में तेजा सज्जा और मांचू मनोज के अलावा, श्रिया सरन, रितिका नायक, और जगपति बाबू जैसे अनुभवी कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन कार्तिक घट्टामनेनी ने किया है।

'मिराय' 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

 

